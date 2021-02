God en dichten hielpen Kaylee de Snaijer uit een donkere periode

Kaylee de Snaijer uit Rilland schreef een christelijke gedichtendbundel om een donkere periode af te sluiten. (foto: Facebook)

De Snaijer komt niet uit een gelovig gezin. "We deden niets aan het geloof. Ook dat grove taalgebruik zat er bij ons behoorlijk in. Dat is nu wel anders", vertelt ze. In 2017 veranderde dat. Het ging al een tijd niet goed met haar. Ze had veel negatieve en depressieve gedachten, dronk veel alcohol en had altijd keiharde muziek aan. "Ik zat ook wel echt in een depressie waar ik zelf niet uit kwam."

Vrienden van haar vroegen haar al een half jaar om eens mee te gaan naar de kerk. Dat deed ze in 2017 met een vriendin. Toen veranderde haar hele wereld. "Ik voelde daar heel veel liefde en warmte. En dat God zoveel aandacht voor mij had terwijl ik dat zelf niet zo ervoer", legt ze haar ervaring uit. "Gewoon het idee dat er altijd iemand is die het beste met mij voor heeft. Ik kon dat op dat moment heel goed gebruiken."

Verkracht

Toch heeft het nog wel een paar jaar geduurd met voordat ze haar draai in de kerk had gevonden. Ze stelde veel vragen aan andere kerkgangers en besloot een tijd naar het buitenland te gaan. Daar sloeg het noodlot opnieuw toe. "Daar heb ik een traumatische ervaring opgedaan. Ik ben verkracht."

Die verkrachting zorgde voor een nieuwe duistere periode voor De Snaijer. Ze is een half jaar opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek en had suïcidale gedachten. "Soms wilde ik uit het leven stappen, maar dan voelde ik toch de aanwezigheid van God weer", vertelt ze. "Ik ben achteraf blij dat ik het niet gedaan heb."

Toen ik daar uit kwam, heb ik echt gekozen voor het leven. Een nieuwe start, met God." Kaylee de Snaijer

De ommekeer kwam in maart vorig jaar. De Snaijer belandde toen op de intensive care nadat zij een overdosis had genomen. "Toen ik daar uit kwam, heb ik echt gekozen voor het leven. Een nieuwe start, met God." Het was ook het moment dat ze besloot om positieve gedichten te gaan schrijven.

Dichten was niet nieuw voor haar. "Van jongs af aan schrijf ik eigenlijk al gedichten", vertelt De Snaijer. Tijdens haar opname in de kliniek had ze al veel gedichten geschreven. Duistere gedichten over haar verdriet en pijn. Ze besloot die aan de kant te schuiven. "Ik denk niet dat die gedichten iemand helpen", legt ze uit. Ze wilde juist hoopvolle gedichten schrijven.

Vervolg

Dus schreef ze hoopvolle gedichten die werden samengevoegd in de dichtbundel Hoop doet leven. Het is haar eerste dichtbundel, maar als het aan De Snaijer ligt zeker niet haar laatste. "Er komt zeker meer", zegt ze. Ze is al met een vervolg bezig. "Dat wordt meer een gedichtenbundel over mijn innerlijke groeiproces."

Die bundel wordt persoonlijker. De Snaijer realiseert zich dat ze zich daarmee kwetsbaar opstelt, maar daar kan ze mee omgaan. "Ik denk toch dat mijn verhaal een getuigenis kan zijn voor anderen."