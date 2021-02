Zeeuwse cultuursector op de bres voor Roze Zaterdag

Een beeld van een eerdere editie van Roze Zaterdag in Amsterdam (foto: ANP)

In een brief, ondertekend door 27 cultuurvertegenwoordigers, staat dat de dag 'niet specifiek voor één doelgroep maar voor alle inwoners van Zeeland (en Goes)' is. "Een groot aantal leden ondersteunt dit initiatief en verzoekt B&W van de gemeente Goes om naar zowel facilitaire als financiële mogelijkheden te kijken zodat dit unieke evenement ook in Zeeland kan plaatsvinden." Eerder werd al een online-campagne gestart waarin werd opgeroepen om de Roze Zaterdag naar Goes te halen.

Hoog tijd

Het wordt hoog tijd volgens de initiatiefnemers. Roze Zaterdag werd op meerdere plekken in Nederland georganiseerd, maar nog nooit in Zeeland. Het evenement moet acceptatie van homo's, lesbiennes, transseksuelen en biseksuelen vergroten. In den lande trok het evenement zo'n 10.000 tot 15.000 bezoekers per keer.

Onzeker

Of de Roze Zaterdag er komt is onderwerp van discussie. Het dagelijks gemeentebestuur van Goes ziet het niet zitten omdat de kosten te hoog zouden zijn. De organisatie vraagt aan de gemeente Goes een bijdrage van 50.000 euro. De rest van het geld moet bijeen worden gebracht door stichtingen, fondsen en sponsoren. De gemeenteraad van Goes beslist donderdag of het evenement voor het eerst naar Zeeland komt.