Vrouwen van Nu zoekt contact via online programma

In de studio zijn verschillende mensen te gast (foto: Omroep Zeeland)

Willy Wiskerke was de presentatrice. "Ik denk dat het goed is gegaan", zegt ze net na de opnamen. "In zeven weken tijd hebben we alle onderwerpen uitgetypt en vandaag gepresenteerd." De uitzending van de Terneuzense afdeling begon als een lokaal initiatief, maar was omdat het digitaal was voor alle leden beschikbaar, 32.000 in totaal in Nederland.

Een goed gevuld script

Naast gesprekken in de studio was er aandacht voor actualiteit: een van de onderwerpen was het functioneren van de Zeeuwse GGD-priklocatie in Goes. Maar er was ook ruimte voor de bloemsierkunst van Annelies van Damme uit Kloosterzande. Daarnaast werd stilgestaan bij de noodzaak van voldoende lichaamsbeweging en het bestrijden van eenzaamheid in coronatijd.

Neerlandica Marleen Willebrands sprak over een historisch kookboek (foto: Omroep Zeeland)

Neerlandica Marleen Willebrands was te gast om te vertellen over een bijzonder kookboek uit 1593, dat ze moderniseerde zodat mensen er nu weer mee aan de slag kunnen. Een van de gerechten is pannenkoeken met bosaardbeien. Die aardbeien zijn te zien in het Zeeuws Museum op een doek van Zeeuwse schilder Adriaen Coorte.

Willebrands: "Het kookboek is samengesteld door dokter Carolus Battus in 1593. Het hoorde bij een medicijnboek en het was voor artsen bedoeld." Dat geeft volgens haar aan dat men toen al wist dat voeding heel belangrijk was voor de gezondheid. In de show wordt de kijkers ook aangeraden om zelf aan de slag te gaan en de gerechten te delen met mensen in de buurt die mogelijk eenzaam zijn in coronatijd.

De uitzending is in zijn geheel hier terug te zien.