Goedemorgen! Criminelen, Roze Zaterdag en prikken

En dat begint in Brabant. Want criminelen uit deze provincie trekken steeds meer richting het Zeeuwse platteland. Ze zijn op zoek naar ruimtes om drugslabs te maken. De politie waarschuwt al langer, maar criminelen gaan heel voorzichtig te werk waardoor weinig argwaan ontstaat. En hoe meer de politie de criminelen in Brabant in de gaten houdt, hoe vaker ze naar Zeeland uitwijken, zegt misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems van Omroep Brabant.

Een crystal methlab werd in Westdorpe ontdekt (foto: HV Zeeland)

Vandaag praat de Goese gemeenteraad over de mogelijke komst van het evenement Roze Zaterdag in 2023. De initiatiefnemers, die vanavond ook zullen inspreken, krijgen steun vanuit de Zeeuwse cultuursector. Tientallen cultuurvertegenwoordigers hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin ze het initiatief ondersteunen.

Roze Zaterdag moet acceptatie van homo's, lesbiennes, transseksuelen en biseksuelen vergroten.

Eerste vaccinaties bij huisarts Bruinisse met AstraZeneca-vaccin (foto: ANP)

Er leven veel vragen bij de Zeeuwen over het vaccinatiebeleid. Ruim 26.000 Zeeuwen zijn inmiddels gevaccineerd door de GGD en op 1 maart wordt de derde grote priklocatie in Zeeland geopend: Studio A58 in Middelburg. Dan kan er nog meer en sneller gevaccineerd worden. Omdat Omroep Zeeland veel vragen kreeg over het vaccineren heeft onze zorgredacteur een poging gedaan om het allemaal op een rijtje te zetten.

Neerlandica Marleen Willebrands sprak over een historisch kookboek (foto: Omroep Zeeland)

De vereniging Vrouwen van Nu komt normaal eens paar maand bij elkaar. In coronatijd kan dit niet en dus heeft de afdeling Terneuzen er voor gekozen om voor het eerst een online programma te maken. De show is vandaag gemaakt in een studio in Kloosterzande.

Naast gesprekken in de studio was er aandacht voor actualiteit: een van de onderwerpen was het functioneren van de Zeeuwse GGD-priklocatie in Goes. Maar er was ook ruimte voor bloemsierkunst.

Scheepvaart op de Westerschelde (foto: Adrie de Willigen, Oost-Souburg)

Het weer:

Een bewolkte dag. In de loop van de avond kan er wat regen vallen. Het blijft vandaag een stuk koeler dan de afgelopen dag. De maximumtemperatuur ligt rond de 13 graden.

Morgen keert de zon weer terug, maar de lenteachtige temperaturen keren voorlopig niet terug.