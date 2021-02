Geacht kabinet: 'Zorg voor meer Zeeuwen in de Tweede Kamer'

Nog precies drie weken en dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Tot die tijd plaatsen we iedere dag een filmpje met een... Posted by Zeeland Kiest on Wednesday, February 24, 2021

"We moeten Zeeland veel meer laten zien", zegt Maas. "Onze provincie heeft zoveel te bieden. Door te zorgen voor meer Zeeuwen in de Tweede Kamer kunnen we Zeeland een podium geven."

Naar zijn mening laten Zeeuwen te makkelijk over zich heenlopen en laten ze te weinig hun stem horen in de politiek. Dat begint al in de dorpen. De dorpsraden komen onvoldoende op voor de belangen van hun dorp. "Vroeger was Bruinisse bijvoorbeeld erg rijk. Maar toen het bij de gemeente Zierikzee ging horen, verdween al het geld naar de stad", aldus Maas.

Zeeuwen niet trots genoeg

Ook vindt Maas de Zeeuwen niet trots genoeg: "Toen ik in Eindhoven woonde, voelde ik trots voor waar ik woonde. Er waren altijd initiatieven en ideeën, zakelijk of privé. Iedereen wilde dingen met elkaar ondernemen en een stad of provincie laten groeien. Maar de Zeeuw zegt al snel: 'het is toch altijd goed geweest?' Door samen te werken, bereik je meer denkt Maas. "Je moet als team opereren, want alleen bereik je niets. Dat heb ik als zeevaarder vroeger wel geleerd."

Maas heeft zijn hoop gevestigd op jongeren. "Zorg dat scholieren geïnteresseerd raken in politiek." Als jongeren zich in willen zetten voor de Zeeuwse samenleving, krijgen ook de dorpsraden mogelijk een impuls, hoopt Maas. "Daar zitten nu veel oudere mensen in en te weinig jongeren."

Zeeuwse vlag (foto: Omroep Zeeland)

Ondervertegenwoordigd

Op dit moment zitten er vijf Zeeuwen in de Tweede Kamer. Een provincie als Limburg heeft 14 Kamerleden. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart zijn 28 Zeeuwen op de kieslijsten van de verschillende partijen. "Met een beetje geluk zitten er na de aankomende verkiezingen twee Zeeuwen in de Tweede Kamer", moppert Maas.

Ondanks zijn kritiek, heeft hij wel zijn hart verpand aan Schouwen-Duiveland. "Ik ga hier niet meer weg, tenzij tussen zes planken."

Lees ook: