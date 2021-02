Waarschuwing voor Zeeuwse verhuurders van loodsen en schuren: 'Weet met wie je in zee gaat'

De politie waarschuwt al langer, maar criminelen gaan heel voorzichtig te werk waardoor weinig argwaan ontstaat. En hoe meer de politie de criminelen in Brabant in de gaten houdt, hoe meer ze naar Zeeland zullen uitwijken, zegt misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems van Omroep Brabant

Willem-Jan Joachems kent de verhalen maar al te goed. Een nette man komt aan de deur om de ruimte te huren. Hij kan zich legitimeren en tekent het huurcontract. "Die nette man verdwijnt al snel en voor je het weet heeft een hele andere club mensen je loods in gebruik. Al snel staat er een laboratorium in om crystal meth te maken en blijken er ook nog eens mensen te wonen in die loods."

Pistool op je kop

Als verhuurder is het vervolgens moeilijk om daar iets van te zeggen. "Voor je het weet heb je een pistool op je kop", vertelt Joachems. "Uit verhalen die ik de afgelopen jaren heb gehoord blijkt dat de meesten maar even wegkijken. Vaak hebben ze ook een gezin dat in gevaar kan komen. Dan is er geen weg terug."

Dat laatste kan ook politieteamchef in Zeeuws-Vlaanderen, Eric Nagelkerke, niet genoeg benadrukken: "Weet waar je aan begint en met wie je in zee gaat. Als je er eenmaal in zit, kun je er niet meer zomaar tussenuit."

In 2020 werden drie crystal meth-labs ontdekt in Zeeland (foto: HV Zeeland)

Tot een paar jaar geleden werden nooit crystal meth-labs gevonden in Nederland. In 2020 werden drie crystal meth-labs ontdekt in Zeeland, dat is meer dan er in dat jaar in heel Brabant gevonden werden, volgens Willem-Jan Joachems "Het levert twee keer zoveel geld op als cocaïne, dus het is heel aantrekkelijk. Bijna alles gaat naar het buitenland."

Als er zo'n lab op je terrein blijkt te staan, heb je niet alleen met Nederlanders te maken, maar mogelijk ook met Latijns-Amerikanen. Joachems: "De mensen die deze labs besturen zijn vaak Nederlandse criminelen. Ze laten Mexicanen en Dominicanen overkomen om ze te helpen. Nederlanders zijn de beste van de wereld in het maken van xtc en zij in het maken van crystal meth."

Speciale koks

Een paar Mexicanen in Zeeuws-Vlaanderen zou redelijk opvallen, dus komen ze de loods of schuur niet uit. "Ze worden 's nachts van het vliegveld opgehaald en overgebracht in geblindeerde busjes. Ze wonen en slapen in het lab en mogen niet naar buiten toe", zegt Joachems.

Politieteamchef Nagelkerke spreekt van 'drugskoks'. "Wat precies hun rol is en hoe ze hier komen, is nog in onderzoek. Maar het is duidelijk dat de vraag naar crystal meth wereldwijd enorm is. Er is ontzettend veel geld mee te verdienen en daar gaat het de criminelen om."

Willem-Jan Joachems vertelt dat door het hacken van EncroChat door de politie, een communicatiesysteem dat veel door criminelen werd gebruikt, het probleem nog meer richting buitengebieden verschuift. "Het probleem dat Brabant al langer heeft waait over naar Zeeland. Ik denk dat Brabantse drugscriminelen op de hielen worden gezeten. Ze raken geïrriteerd, gefrustreerd en worden gevolgd. Daarom duiken ze bijvoorbeeld op in Zeeland." Zo is bij de ontdekking van het MDMA-lab in Ossenisse eerder deze maand onder meer een man uit Tilburg aangehouden. En bij een crystal meth-lab in Westdorpe, werd in november een 54-jarige inwoner uit Dongen opgepakt.

Zeeuws-Vlaanderen geen blinde vlek

"In de buitengebieden, met name in Zeeuws-Vlaanderen, heeft niemand last van ze. En het is dichtbij de grens. Via de haven van Antwerpen is de drugs zo weer het land uit en kan het geëxporteerd worden," legt Joachems de aantrekkingskracht van Zeeuws-Vlaanderen uit. Ook Eric Nagelkerke ziet dat zijn gebied populair is. "Er zijn hier veel afgelegen locaties waar woningen met grote schuren staan. Toch is afgelopen tijd gebleken dat criminele organisaties ook hier niet ongezien blijven."

Oproep van de politie

Er zijn volgens politieteamchef Eric Nagelkerke wel zaken waar de Zeeuwen op kunnen letten als een loods of schuur is verhuurd. "Als je ineens veel aan- en afrijdend vrachtverkeer ziet of veel bouwactiviteiten met isolatiemateriaal en dergelijke en je ziet niets aan de buitenkant, kunnen dat aanwijzingen zijn. We roepen iedereen op om verdachte situaties te melden, dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem."