Alle 627 tijdens de oorlog neergestorte vliegtuigen vanaf nu te zien op één kaart

Screenshot van de crashkaart van Wings to Victory (foto: Omroep Zeeland)

Op de kaart zijn 627 crashes opgenomen. Martin van Gurp van Wings to Victory gaat ervan uit dat het alle vliegtuigen zijn die tijdens de oorlog in Zeeland zijn neergestort. "De Duitsers waren ontzettend accuraat in het registreren en archiveren, dus we vermoeden niet dat er nog meer zijn", legt hij uit.

Het aantal neergestorte vliegtuigen was wel al bekend bij Van Gurp. "Maar ik was onder de indruk van wat je ziet", vertelt hij. "Elk dorpje heeft wel een crash meegemaakt."

Papieren kaart

In het museum hing altijd een papieren kaart met daarop alle crashes aangegeven met punaises, maar eigenlijk was er op die kaart te weinig ruimte om alle crashes goed te verwerken. Toen hoorde Van Gurp dat in Gelderland een digitale, interactieve kaart was gemaakt. "Ik dacht: dat moet ik ook hebben." Dus nam Van Gurp contact op met de maker. Die wilde ook wel zo'n kaart voor Wings to Victory maken.

De kaart is tot op detail te doorzoeken. Zo kunnen bezoekers van de online kaart bijvoorbeeld zoeken op plaatsnaam, land en vliegtuigtype dat neergestort is. Als er iets bekend is over de omstandigheden van de crash of van de bemanning van het vliegtuig, kunnen die met een klik van de muis direct gelezen worden.

De crashkaart van Wings to Victory is hier te bekijken.