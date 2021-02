Watersnoodramp eindelijk opgenomen in de Dikke Van Dale

(foto: ANP)

Het woord Watersnoodramp (met of zonder hoofdletter) was sowieso niet terug te vinden in het bekendste Nederlandse woordenboek. Merkwaardig, vond Leentfaar. Helemaal omdat bijvoorbeeld de Allerheiligenvloed en Sint-Elisabethsvloed wel in de Van Dale terug te vinden waren. "Ik vind het heel raar dat in de Dikke Van Dale wel de Februariramp stond. Heb je ooit iemand het woord Februariramp horen gebruiken?!", vraagt Leentfaar zich af.

De Middelburger vind het volkomen terecht dat het woord na 68 jaar opgenomen wordt in het woordenboek. "Het is een historische gebeurtenis die veel ellende heeft opgeleverd", zegt Leentfaar. "En historische gebeurtenissen schrijf je met een hoofdletter."

Groene Boekje

De Dikke Van Dale is niet de officiële woordenlijst van Nederland, dat is het Groene Boekje. Daarin staat de Watersnoodramp wel vermeld. "Dat is heel opvallend", vindt Leentfaar.

Het woord Watersnoodramp is binnenkort al online te zien in het woordenboek. Het duurt nog minstens vijf jaar voor er een nieuwe uitgave van de papieren editie komt, dus daar laat de Watersnoodramp nog even op zich wachten.