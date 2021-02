Hoe roze is gemeenteraad Goes? Vanavond debat over komst Roze Zaterdag

Regenboogvlag (foto: ANP)

Het wordt hoog tijd volgens de initiatiefnemers. Nog niet eerder was er in Zeeland een groot roze feest waar gelijke rechten worden gevierd. "We lopen misschien wat achter als het om emancipatie gaat, maar laten we dit feest dan even als een kickstart in de agenda zetten", zegt Stefano Frans, voorzitter LHTB Netwerk Zeeland.

Geen schaars geklede mannen op boten

Hij vindt ook dat het beeld dat mensen hebben bij Roze Zaterdag niet altijd klopt. Het wordt te snel vergeleken met de Canal Pride in Amsterdam. "Nee, er gaan hier geen schaars geklede mensen op boten door Goes varen. Dat is absoluut niet wat Roze Zaterdag inhoudt. Dit evenement is voor iedereen. Of je nou jong, oud, hetero-, homo-, bi-, transseksueel of intersekse bent. Iedereen is welkom. Sterker nog: ik zou juist willen dat er meer mensen zijn die niet tot die doelgroep behoren, want alleen dan kun je laten zien dat je tolerant bent als samenleving."

Elk jaar wordt Roze Zaterdag in een andere stad georganiseerd om zo het belang van gelijke rechten en acceptatie van ieder mens wijder te verspreiden. Dit jaar is Leeuwarden aan de beurt, het jaar daarna Rotterdam en dan zou het de beurt zijn aan Goes. Zeeland is samen met Drenthe de enige provincie waar Roze Zaterdag nog niet is neergestreken. Frans: "In Zeeland zijn nauwelijks roze evenementen. Het is hier juist zo nodig. Het is een kans om te laten zien aan de Zeeuwse inwoners dat iedereen geaccepteerd wordt."

Er is al behoorlijk ver nagedacht over het evenement. Zo zou de haven gebruikt worden voor het ontvangst van de organisatie, kan er op de Grote Markt een groot podium komen voor optredens en zou de kerk in het centrum gebruikt kunnen worden voor een groot dancefeest. Maar de gemeenteraad lijkt vooralsnog niet enthousiast. Een meerderheid lijkt te vinden, net als eerder al het gemeentebestuur (CDA, VVD en SGP/ChristenUnie) dat 50.000 euro te veel is voor het evenement.

'Eigen feestje betalen'

Frans van der Knaap, fractievoorzitter van het CDA: "Het is van groot belang een afweging te maken of er voldoende financiële ruimte is. Voor het CDA is dat op dit moment hoogst twijfelachtig."

Het CDA in Goes is de grootste partij in de gemeenteraad. Ook de wethouder die over dit initiatief gaat, Joost de Goffau, is van CDA-huize.

Voor hun landelijke voorman, Wopke Hoekstra, is het een belangrijk onderwerp. Hij pleitte recent voor een coördinator om geweld tegen LHBTI's (homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen) in beeld te brengen. Lokaal in Goes houden beide mannen een interview af.

De Goffau houdt het bij een schriftelijke reactie: "Het college heeft eerder zijn afweging gemaakt en deze toegelicht aan u tijdens het wekelijks persoverleg. De kosten in combinatie met het incidentele karakter van het evenement hadden hier een groot aandeel in. Het is nu eerst aan de gemeenteraad om een mening te vormen aanstaande donderdagavond. Ik wacht dit met belangstelling af."

Ook Stan Jasperse van coalitiegenoot VVD wil er niet snel geld voor uittrekken: "Een verzoek doen kan natuurlijk altijd, ook al vinden we dat in de basis ieder z'n eigen feestje mag bekostigen."

SGP/ChristenUnie is ook duidelijk: "Het organiseren van dergelijke activiteiten behoort niet tot de kerntaken van de gemeente en de financiële positie is van dien aard dat wij een stevige pas op de plaats moeten maken."

'Nog geen plannen gezien'

Vanuit een deel van de oppositie klinken iets enthousiastere reacties. Marco Eestermans (PvdA). "De Partij van de Arbeid staat positief tegenover dit initiatief. We willen graag kijken of een financiële bijdrage mogelijk is, maar hebben nog geen plannen gezien. Een definitieve keuze hebben we daarom nog niet gemaakt."

'Goed voor Goes'

Stefano Frans snapt de bezwaren over de kosten niet goed: "Het hele jaar worden er side-events georganiseerd. Tel daarbij op dat het voor de economie van Goes veel betekent. Tien- tot vijftienduizend mensen komen hier op af. Die moeten hier verblijven, gaan een hapje eten, betalen toeristenbelasting of parkeergelden. Je moet het in veel breder perspectief zien. Bovendien is dit gewoon erg goed voor de naam van Goes. Ik zie het al helemaal voor me dat het stadhuis roze is uitgelicht. Je kan Goes prima in de kijker zetten."

De mensen die de Roze Zaterdag naar Goes willen halen zijn een campagne begonnen op sociale media. In een filmpje vertellen enkele Zeeuwen, onder wie de Middelburgse zanger Danny Vera en zijn vrouw Escha, waarom ze dit initiatief een warm hart toedragen.

