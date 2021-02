Hoewel Nazario met De Ligt en Malen voetbalde in Oranje brak hij niet door, nu is hij succesvol modeontwerper

Nazario voetbalt nog bij GOES in de Derde Divisie, maar de bal is niet meer zo belangrijk als dat die ooit was in zijn leven. In zijn jeugd stond voetbal altijd op nummer één. "Ik ging nooit naar kinderfeestjes, kon nooit spelen met vriendjes. Ik moest altijd meteen vanuit school naar trainen", blikt Nazario terug. "Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben."

Spijt dat hij toen niet die stappen extra heeft gedaan om profvoetballer te worden, heeft hij niet. Ook al ziet hij nu voormalig teamgenoten wel spelen op het hoogste niveau. "Ik had toen niet de kracht om naast de normale training nog extra te trainen. Ik dacht dat dat niet nodig was." Maar nu weet hij wel beter. "Je moet denken dat je net zo goed als Ronaldo of Messi wil worden en daar ook elke dag naar trainen."

Nazario de Fretes (linksonder met nr. 10) in 2014 bij Oranje onder 15 (foto: KNVB Media)

Nazario speelde dertien interlands voor Oranje onder 15 en 16 jaar. Op de foto hierboven zie je hem met nummer 10. Andere bekende voetballers op de foto: Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Owen Wijndal (AZ) en Justin Kluivert (RB Leipzig).

Andere passie: mode

Naast voetbal vindt Nazario het meer dan leuk om met kleding bezig te zijn. "Al op de middelbare school kwamen er vaak jongens naar me toe om te vragen waar ik mijn kleding vandaan had", vertelt Nazario. "Ik zei dan dat ze die bij mij konden kopen en zo begon het." Met een aantal shirts in zijn schoolkluisje begon hij voor het eerst te verkopen. "Meestal deed ik dat in de pauze. En na een tijdje had ik ook een tweede kluisje en zo ging Seaside groeien."

Want Seaside, de naam van zijn kledingmerk, is van het begin af aan zijn merknaam geweest, als verwijzing naar Zeeland. "De jongens met wie ik omging zeiden altijd tegen mij dat als ik later prof zou zijn ik niet moest vergeten waar ik vandaan kwam."

Nazario de Fretes zittend in de opslagplaats van zijn kledinglabel (foto: Omroep Zeeland)

Nazario is trots op Zeeland. "Op mijn achtste speelde ik al in Rotterdam voor Sparta. Die jongens waarmee ik speelde kwamen bijna allemaal uit de Randstad. Zij denken dat hier alleen maar boeren wonen en dat het heel ver weg is. Maar ik heb altijd met trots gezegd dat ik uit Middelburg kom."

Terugblikkend op het eerste deel van zijn leven is Nazario meer dan tevreden met waar hij nu staat. "Eerst dacht ik dat voetbal alles was. Ik schoof alles daarvoor aan de kant. Nu weet ik dat er meer is in het leven. Hoe het is gelopen zo heeft het moeten zijn. Daar ben ik van overtuigd."