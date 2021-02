Nieuw boek over zeewier: 'Er blijft zo veel te ontdekken'

Zeewier in een van de bakken van het onderwaterlab bij het NIOZ (foto: Foto: Philip Aerdts)

Een van de schrijvers is Luna van der Loos. Zij werkt aan de Universiteit Gent aan haar doctoraat over het microbioom van zeesla en de effecten van klimaatverandering. Voor haar onderzoek is zij vaak in Zeeland te vinden. En zij wil eerst een misverstand over zeewier uit de weg helpen. Zeewieren zijn namelijk, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, helemaal geen planten. "Het zijn heel aparte groepen", legt Van der Loos uit. "Ze lijken alleen op planten."

Ook de in Zeeland woonachtige Mart Karremans schreef mee. Hij houdt al ruim dertig jaar veranderingen in het getijdengebied, de schorren en de platen in de gaten. Hij legt uit dat er in Nederland ongeveer 275 verschillende soorten zeewier zijn.

De Zeeuwse Kamer met Luna van der Loos en Mart Karremans

In het boek zijn ook verschillende gerechten met zeewier te vinden. Van Karremans had dat niet gehoeven. "Ik heb het nog nooit op", aldus Karremans. "Dat was echt een onderdeel dat de subsidieverstrekker er per se in wilde hebben."

Van der Loos is wel een liefhebber van zeewier op haar bord. Zij heeft dat als klein meisje leren eten op vakantie in Frankrijk, waar sowieso haar liefde voor zeewier is ontstaan. "Spelend in de getijdenpoeltjes met mijn barbiepop", legt ze uit.

Toekomst

Vooral de veelzijdigheid van zeewier spreekt beide schrijvers aan. "Er ligt wel echt een toekomst in het kweken van zeewier", denkt Van der Loos. Zo kan zeewier naast als voedsel ook gebruikt worden om de zeebodem te herstellen of schadelijke stoffen uit het water te halen.

Gekweekt zeewier onder water (foto: Omroep Zeeland)

Karremans denkt ook wel dat er in de toekomst veel meer kan met zeewier. Zo hoorde hij laatst nog van een initiatief om zeewier te gebruiken om plastic verpakkingen te vervangen. Toch ligt zijn aandacht niet bij nieuwe toepassingen. "Het is vooral mooi in de natuur", vindt hij.

Door klimaatverandering komen er de komende jaren waarschijnlijk meer verschillende soorten zeewier in de Zeeuwse wateren. Het merendeel van die nieuwe soorten zijn geen exoten, maar vanuit het zuiden opschuivende soorten omdat het water hier warmer wordt. Daarom is er over een paar jaar een nieuwe versie van de veldgids nodig. "Er blijft een hoop te ontdekken", denkt Karremans. "En dat is eigenlijk het mooiste om te doen", vult Van der Loos hem aan.