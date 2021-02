Aantal coronabesmettingen op Walcheren blijft hoog, stijging zevendagenlijn zet door

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de positieve testresultaten die voor 10.00 uur vanmorgen in de registratie zijn verwerkt door het RIVM. In die registratie zijn er sinds gisteren geen nieuwe sterfgevallen en ziekenhuisopnames bij gekomen.

Stijging Walcheren

Omdat de registratie van het RIVM soms van dag tot dag fluctuaties kan vertonen, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag de zevendagenlijn voor vier Zeeuwse regio's. Dat is dus het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Daaruit blijkt dat de stijging in de regio Walcheren doorzet.

De enige andere regio die een stijgende lijn vertoont is Zeeuws-Vlaanderen, al is die stijging veel minder stijl dan die in de regio Walcheren. De Bevelanden veroont een dalende lijn. De regio Noord-Zeeland, die bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, schommelt al enige tijd vrij stabiel op hetzelfde niveau.

Na de Walcherse gemeenten Vlissingen en Middelburg volgt in de dagcijfers Terneuzen, met nieuwe besmettingen. In de onderstaande tabel staan de besmettingsaantallen per gemeente van de voorgaande dagen in de registratie van het RIVM.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente zo 21 feb ma 22 feb di 23 feb wo 24 feb do 25 feb Borsele 3 6 3 5 3 Goes 8 6 5 6 2 Hulst 6 7 4 2 4 Kapelle 5 0 5 4 1 Middelburg 20 26 12 25 21 Noord-Beveland 2 0 1 6 5 Reimerswaal 3 1 7 5 1 Schouwen-Duiveland 6 2 2 8 4 Sluis 1 0 1 2 1 Terneuzen 7 3 11 13 14 Tholen 3 3 3 3 5 Veere 6 8 6 13 1 Vlissingen 9 15 22 25 28 Totaal Zeeland 79 77 82 117 90

Om een eerlijkere vergelijking te kunnen maken tussen gemeenten kun je beter kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Er zijn namelijk grote verschillen in de aantallen inwoners per gemeente, dus dan is het logisch dat er in de gemeente Terneuzen meer besmettingen bij komen dan in Noord-Beveland. Daarom wordt op de onderstaande kaart het zevendagentotaal van de dertien Zeeuwse gemeenten naar inwonertal in beeld gebracht.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat Middelburg veruit bovenaan staat, met 327 besmettingen in zeven dagen per 100.000 inwoners. Vlissingen volgt met 301 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee zijn dit ook de enige Zeeuwse gemeenten die boven de drempelwaarde zitten voor het risiconiceau 'zeer ernstig', 250 besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeenten Veere en Noord-Beveland zitten daar net onder.

Een andere gemeente die opvalt is de gemeente Sluis. Daar is het aantal besmettingen naar inwonertal namelijk zó laag dat Sluis als enige Zeeuwse gemeente onder de drempelwaarde voor 'zorgelijk' zit. Daarvoor moeten er 35 besmettingen geconstateerd worden per 100.000 inwoners. Het kabinet hanteert dat lage besmettingsaantal als één van de voorwaarden voor het versoepelen van de maatregelen.