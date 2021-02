Fors minder coronabesmettingen in verpleeghuizen

De afgelopen week telden de verpleeghuizen minder nieuwe coronabesmettingen dan de week ervoor (foto: ANP, bewerkt)

De meeste nieuwe besmettingen in verpleeghuizen, vijf in totaal, zijn gemeld in Vlissingen, gevolgd door Noord-Beveland met vier. In Goes raakten twee cliënten besmet. Van de drie overlijdens, woonden twee cliënten in Vlissingen en één in Goes. De Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen laten weten dat er de afgelopen tijd 52 bewoners zijn hersteld van corona, het gaat daarbij vooral om bewoners van de Zoute Viever in Oost-Souburg.

Lees ook:

Dat het aantal nieuwe besmettingen afneemt en het aantal herstelde patiënten toeneemt is mogelijk deels het gevolg van de vaccinatie onder de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Sinds vorige week donderdag zijn alle bewoners van de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen ingeënt tegen het coronavirus.

Opgelucht

Angela Bras, woordvoerder namens de verpleeg- en verzorgingshuizen is vooral opgelucht dat er minder besmettingen bij zijn gekomen. "We hopen dat dit betekent dat verschillende uitbraken over hun hoogtepunt zijn. We blijven alert en nemen nog altijd alle voorzorgsmaatregelen in acht. Op dit moment zijn er nog 27 cliënten besmet met corona, dit is het laagste aantal sinds de jaarwisseling."

Op dit moment is de gemeente met de meeste actieve besmettingen Noord-Beveland. Daar zijn op dit moment elf cliënten besmet, vier nieuwe besmettingen en eerdere zeven besmettingen die nog actief zijn.

Deze week of volgende week krijgen ook cliënten die onder de specialist ouderenzorg vallen hun tweede vaccinatie. Daarnaast komt ook de vaccinatie van wijkverpleging op gang. Zorgmedewerkers van 45 jaar of ouder kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor een vaccinatie, vanaf morgen zijn 35-plussers aan de beurt. Verwacht wordt dat de andere medewerkers in de zorg volgende week een afspraak kunnen plannen.

'De rek was er echt uit'

"We zijn opgelucht dat nu eindelijk de wijkverpleging aan de beurt is, want de rek was er echt uit", aldus Bras. "Deze medewerkers komen achter veel voordeuren en de werkdruk neemt nog steeds toe. De vaccinatie voorkomt dat nog meer medewerkers uitvallen en helpt enorm om de zorgcontinuïteit te garanderen."