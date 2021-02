Familie van Leeuwen mag na 12 jaar strijd hun camping uitbreiden: 'Het recht heeft gezegevierd'

"We zijn blij dat het uiteindelijk zo ver gekomen is. We hebben ervoor gestreden. Het is hier goed toeven op de camping dus ik heb een mooi leven, maar deze zaak heeft in de afgelopen jaren wel veel negatieve, onnodige energie gekost. Ik ben niet huilerig aangelegd, maar ik had er wel slapeloze nachten van", legt campingeigenaresse Lydia van Leeuwen uit.

Lydia vertelt dat er nu meer rust komt: "Je bent eigenlijk al die jaren aan het aanmodderen met de indeling van je camping want we hadden eigenlijk een vergunning voor 25 plaatsen, maar van de gemeente mochten we er maar 15 verhuren. Na deze uitspraak kunnen we de plaatsen klaar gaan maken voor het seizoen."

Ontlading

Broer Bram van Leeuwen treedt op als juridisch adviseur voor zijn zus en is blij met de uitspraak: "Het streelt me dat we gelijk gekregen hebben. Ik zag hoe mijn zus de afgelopen jaren onder deze zaak gebukt ging en voortdurend tussen hoop en vrees leefde. Voor haar ben ik blij dat deze discussie nu achter haar ligt."

Bram en Lydia van Leeuwen (foto: Omroep Zeeland)

Reactie gemeente Veere

De gemeente Veere vindt het fijn dat er nu duidelijkheid is. Veere is blij dat er nu ook meer duidelijkheid komt voor andere houders van minicampings, want er bestond een mogelijkheid dat de Raad zou beslissen dat álle minicampings slechts 15 standplaatsen mogen verhuren. De rechter heeft besloten dat de regels voor minicampings hetzelfde blijven.

Kosten gemeente

Tot nu toe komen de totale kosten die de gemeente in de afgelopen jaren heeft besteed aan dit proces neer op 11.463,41 euro. Hieronder vallen de proceskosten, schadevergoedingen en griffierechten van de gemeente. De gemeente maakt duidelijk dat deze kosten ook gemaakt zijn voor beroepsschriften van andere belanghebbenden die met deze zaak te maken hebben gekregen en dus niet alleen van de familie Van Leeuwen.

Schadevergoeding

Omdat de familie nu jarenlang inkomsten is misgelopen, eist Van Leeuwen een schadevergoeding van 100.000 euro. "Ook wilden we de vakantiewoningen die nu op het terrein staan, uitbreiden. Dat mag niet van de gemeente en zorgt ervoor dat we veel planschade oplopen. Binnen 14 dagen willen we in gesprek met de gemeente. Als we daar geen reactie op krijgen, procederen we verder. De gemeente geeft aan altijd open te staan voor een gesprek met de familie Van Leeuwen.