Huisdieren vergiftigd in Mariekerke: 'De hond lag op de grond met krampen'

In het buitengebied tussen Mariekerke en Aagtekerke zijn dode dieren en vergiftigd lokaas gevonden. Om welk gif het gaat is nog niet duidelijk, maar voor dieren kan het desastreuze gevolgen hebben. Tot nu toe is er melding gemaakt van twee dieren die het gif hebben gegeten. Een kat is overleden en een hond is snel naar een dierenarts gebracht en leeft nog.

De hond kreeg heel veel krampen en lag op de grond van de pijn." Marina Wisse

Marina Wisse was met een buurtbewoner haar hond aan het uitlaten in het buitengebied. Toen het dier van haar vriendin het vlees met gif had gegeten, ging het mis. "Hij kreeg veel krampen en lag op de grond van de pijn. De hond moest gelukkig spugen waardoor een deel van het gif eruit kwam."

Wisse is nu alert tijdens het wandelen . "Als hij even staat te snuffelen of de sloot ingaat, dan ga ik er direct achteraan." Het is nog niet duidelijk wie het lokaas heeft neergelegd. "Het maakt mij kwaad. Waarom wordt dit ons aangedaan? Je kan gewoon niet bedenken waarom iemand dit doet", aldus Wisse.