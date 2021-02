Getuigen gezocht van ongeluk vijver, situatie 6-jarig jongetje zorgwekkend

De plek waar het kind te water raakte (foto: HV Zeeland)

Tot nog toe is onduidelijk wat er donderdagmiddag precies is gebeurd en hoe het kindje te water raakte. Volgens de politie is er vermoedelijk sprake van een triest ongeluk. Getuigen kunnen mogelijk helpen om uit te vinden wat er precies is gebeurd in de vijver aan de Beneluxstraat.

Rond 16.00 uur kwam er een melding binnen dat er een persoon te water was geraakt in Sas van Gent. Twee duikteams, twee blusvoertuigen en de traumahelikopter rukten uit. Daar troffen ze in het water het 6-jarig jongetje aan, dat door brandweerpersoneel uit het water is gehaald. Met een traumahelikopter is het kindje in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De politie startte gisteravond een buurtonderzoek. Mensen die mogelijk iets hebben gezien kunnen zich melden bij de politie.

