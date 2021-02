Selectie GOES voor volgend seizoen krijgt meer vorm

Nishant Jagernath is een van de nieuwkomers bij GOES (foto: Orange Pictures)

Julian van de Kreeke (22) is een defensieve middenvelder die in de jeugdopleiding van RBC Roosendaal en NAC Breda speelde.

Sinds 2017-2018 speelt hij voor Halsteren. Daarvoor speelde hij twee seizoenen in de jeugd van de Spaanse profclub Malaga. Tot een doorbraak kwam het niet, mede door blessures.

'Echte nummer tien'

Nishant Jagernath (22) is een aanvallende middenvelder, die eveneens in de jeugdopleiding van RBC Roosendaal en NAC Breda speelde. Verder speelde Jagernath bij MOC'17 in Bergen op Zoom voordat hij de overstap in 2017 maakte naar hoofdklasser Halsteren.

"Nishant is een echte nummer tien. Op die positie gaat hij bij GOES ook spelen", aldus Hugo Barends, bestuurslid technische zaken bij GOES.

Ook verdediger Quinten Brandenbarg (19) wordt aan de selectie toegevoegd. Brandenbarg woont sinds kort in Goes. Hij komt van De Meern uit Utrecht. Ook speelde hij in de jeugdopleiding van FC Utrecht.

Julian van de Kreeke (l) draagt volgend seizoen het shirt van GOES (foto: Orange Pictures)

Met de drie spelers komt het aantal nieuwelingen op zes. Eerder werden Finn Murre (17), Reza Maipauw (17) en Sylvio Hage (20) aangetrokken. Het trio komt van Kloetinge.

GOES wil ook nog een spits aan de selectie toevoegen als opvolger van Siebe Schets, die naar Excelsior'31 gaat vertrekken.

Huidige selectie

Eerder was al duidelijk dat Stefan de Bert, Huib van Hecke en Matthew Lentink ook volgend seizoen bij GOES actief zijn. Van de overige spelers hebben Jelle Klap, Ralph de Kok, Francis Kabwe Manengela, Hiep Nguyen, Sven Mbikulu, Ruben Hollemans en Rico van Nielen hun jawoord aan de club gegeven. Met de andere spelers gaat GOES nog in gesprek.

Verder werd bekend dat Jesse Bank de club gaat verlaten. De verdediger uit Kruiningen gaat in de Verenigde Staten studeren en voetballen. Keeper Brian Meulmeester gaat naar Arnemuiden, aanvaller Thomas de Rijke speelt volgend seizoen voor Kloetinge, Amidu Tanko trekt volgend seizoen het shirt van SC Kruisland aan en Siebe Schets vertrekt dus naar Excelsior'31.