Drugssmokkelaars Kapelle krijgen celstraffen tot 7 jaar en forse geldboetes

Cocaïne onderschept (foto: Politie Zeeland)

Het ging in totaal om een drugsvondst van 1.468 kilo cocaïne. Al die coke had volgens de politie een handelswaarde van zo'n 44 miljoen euro en een straatwaarde (in versneden vorm) van tot zo'n honderd miljoen euro. De lading werd in de haven van Antwerpen al onderschept en uit de container gehaald door de politie. Eén pakket liet de politie in de vrachtwagen, om die vervolgens te volgen naar het afleveradres in Kapelle.

Al onderschept

Toen de mannen werden aangehouden, stonden ze in Kapelle op die lading cocaïne te wachten. Wat ze niet wisten, was dat die al onderschept was. De lading zat verstopt in een container met bananen. De coke was verdeeld over 1.280 pakketten die op twee pallets stonden.

Hoge geldboetes en tot 7 jaar gevangenisstraf

Bij de arrestatie op het afleveradres van de cocaïne waren veertien verdachten aanwezig. De acht mannen die voor de rechtbank in Breda moesten verschijnen, komen allemaal van buiten Zeeland. De eigenaar van het fruitbedrijf dat de bananen met daaronder de cocaïne importeerde, is voor medepleging veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en een geldboete van tienduizend euro.

Één van de mannen die op de drugs op het afleveradres stond te wachten, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en een geldboete van twintigduizend euro. Één van de andere mannen die ook wachtte op de drugstransfer krijgt zeven jaar celstraf en ook een boete van twintigduizend euro. De chauffeur van de vrachtwagen is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en een geldboete van tienduizend euro. De rest van de verdachten werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Rechtbank in Breda (foto: Rechtbank Breda)

Op de vrachtbrief van de geheime drugslading stonden adressen in Zuid-Holland, maar de agenten zagen de truck met Bulgaarse chauffeur en bijrijder op de A4 bij Woensdrecht afbuigen naar Zeeland. Twee keer nam de truck een afrit en meteen weer een oprit van de A58. Een bekende truc om eventuele achtervolgers af te schudden, volgens de politie.

Het eindpunt van de rit was een loods die moest doorgaan voor een autobedrijf op bedrijventerrein De Smokkelhoek in Kapelle, waar de verdachten de container stonden op te wachten. Nog voordat ze de container konden openen, stormden agenten het terrein op. Volgens de verdachten was het feit dat ze die container nog niet hadden geopend hét bewijs dat ze niets met de lading drugs te maken hadden.

Project Piggyback

De inval hoorde bij de grote actie Project Piggyback van de Belastingdienst, douane en politie, gericht tegen de grootscheepse smokkel van drugs. Tientallen fruitbedrijven in de regio Zeeland - West-Brabant werden verdacht.

