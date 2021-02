Erik van Merrienboer nieuwe burgemeester Terneuzen

(foto: Erik van Merrienboer)

Van Merrienboer is geboren in Roosendaal en groeide op in Oud Gastel. Na zijn middelbare school studeerde hij politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn studie werkte hij onder andere bij de gemeente Eindhoven als bestuursadviseur voor de toenmalige burgemeester.

In 2006 werd Erik van Merrienboer wethouder van de gemeente Eindhoven. Een paar jaar later stapte hij over naar de directieraad van de provincie Noord-Brabant. Van 2015 tot 2020 was Van Merrienboer gedeputeerde met financiën, ruimte, wonen en werklocaties in zijn portefeuille.

Enthousiast en gedreven

Volgens de gemeenteraad is Van Merrienboer een zeer geschikte kandidaat door zijn enthousiasme en gedrevenheid. Volgens de raad beschikt hij over strategische en analytische capaciteiten.

De nieuwe burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De gemeenteraad wil Erik van Merrienboer tijdens een buitengewone raadsvergadering in mei installeren als de nieuwe burgemeester van Terneuzen.

