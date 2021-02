Glazen deur in duizenden stukjes na inbraak in Kaeswienkeltje in Tholen

De inbrekers vielen via de voordeur naar binnen (foto: Kaeswienkeltje)

Mulders kreeg donderdagmorgen vroeg een telefoontje van de politie dat er was ingebroken in haar winkel aan de Eendrachtsweg. "Toen we aankwamen lag de glazen voordeur er uit. Dat hebben ze gedaan met een koevoet, waarna de deur uit elkaar klapte en in duizenden stukjes uit elkaar klapte". Ze heeft de boel meteen opgeruimd en gekeken of er geen stukje glas in de kazen waren terecht gekomen. "Dat was gelukkig niet het geval. De meeste glasscherven lagen op de ingepakte spullen die we verkopen".

Nooit geld in winkel

Alle kastjes en lades in de winkel stonden open, waardoor Mulders denkt dat de dader(s) op zoek was, waren naar geld. "Ik heb nooit geld in de winkel liggen. De kassaladen staan altijd open zonder dat er geld in zit".

De winkel bestaat vandaag op de kop af twee weken. De vernielde deur is vervangen door een tijdelijke houten deur. "Het is niet klantvriendelijk, maar in deze tijd van corona wil je toch wel wat verdienen". Mulders denkt dat binnenkort klanten weer door een glazen deur de winkel kunnen binnenkomen.