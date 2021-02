Stichting Goes Marketing moet op zoek naar geld voor Roze Zaterdag

Homovlag (foto: OZ)

Oppositiepartijen D66, PvdA en GroenLinks en coalitiepartij VVD dienden donderdagavond eerst een motie in waarin om een 'extra financiële bijdrage' van 50.000 euro werd gevraagd. Stichting Goes Marketing - een overkoepelende marketing- en promotieorganisatie voor de gemeente Goes - zou dat bedrag moeten ophoesten. Maar volgens wethouder Joost de Goffau (CDA) is de stichting zelfstandig en is helemaal niet zeker of er voldoende geld aanwezig is.

Na deze informatie werd de tekst van de motie kort na middernacht gewijzigd. Stichting Goes Marketing wordt nu gevraagd in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de Roze Zaterdag om te onderzoeken wat er financieel mogelijk is.

Terwijl zich eerder op de avond nog een minderheid leek af te tekenen voor de motie, werd de gewijzigde motie aangenomen met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Populariteit van Goes en Zeeland vergroten

Roze Zaterdag, een evenement van de LHBTI-gemeenschap, is volgens de indieners van de motie een bovenregionaal evenement, omdat er meer publiek op afkomt dan alleen Goesenaren. Het evenement zou de populariteit van Goes en Zeeland als woon- en vestigingsplaats vergroten en de beeldvorming over Goes in de rest van Nederland positief beïnvloeden.

Gemeenteraadslid Marco Eestermans (PvdA) lichtte de motie toe: "Roze Zaterdag is een evenement dat het hele jaar aandacht vraagt voor de acceptatie van LHBTI'ers. Het gemeentebestuur heeft de deur dichtgeslagen, maar wij willen hem als indieners weer openen."

Het gemeentebestuur liet vorige week weten niet mee te willen betalen aan Roze Zaterdag.

Eerdere editie van Roze Zaterdag in Amsterdam (foto: ANP)

Uit de kast, in de kast

Er waren donderdagavond aan het begin van de vergadering twee insprekers over het onderwerp Roze Zaterdag. De eerste was Stefano Frans, voorzitter van het LHBT Netwerk Zeeland. Frans wil het evenement in 2023 organiseren en benadrukte naast het economische belang - het evenement kan Goes veel geld opleveren - het menselijke belang. "Er zijn jongeren die hier niet uit de kast durven komen en ouderen die als zij in een verzorgingshuis komen weer in de kast kruipen. Door Roze Zaterdag naar Zeeland te halen, laten we zien dat we ook echt tolerant zijn."

'Goes meeste potentie'

Raadsleden vroegen aan Stefano Frans waarom het evenement in Goes en niet in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg moet plaatsvinden. "Goes ligt centraal in Zeeland, goed bereikbaar via de weg en het openbaar vervoer. Goes heeft gewoon de meeste potentie om Roze Zaterdag te organiseren," antwoordde Frans. Hij benadrukte dat Roze Zaterdag geen evenement is als de Gay Pride in Amsterdam, met schaars geklede mannen op boten in de gracht. Kennelijk is dat een angst die leeft in de Ganzestad.

Filmpje

De tweede inspreker was Eduard van Dort, cameraman van beroep. Hij liet een zelfgemaakt filmpje van vijf minuten zien waarin onder anderen zanger Danny Vera en oud-commissaris van de Koningin Karla Peijs Goes opriepen om het evenement toch vooral te organiseren. Van Dort benadrukte de positieve media-aandacht die Roze Zaterdag genereert: "Goes kan zich hiermee echt op de kaart zetten."

Roze Zaterdagen worden sinds 1977 in Nederland georganiseerd. Het evenement is nog nooit in Zeeland gehouden.

Lees ook: