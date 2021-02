Goedemorgen! Nieuwe burgemeester, getuigen gezocht en twaalf jaar juridische strijd

Erik van Merrienboer is gisteravond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Terneuzen. De 55-jarige PvdA'er volgt Jan Lonink op die in april met pensioen gaat. Van Merrienboer is een echte Brabander en werd geboren in Roosendaal en groeide op in Oud Gastel. Van 2015 tot 2020 was Van Merrienboer gedeputeerde met financiën, ruimte, wonen en werklocaties in zijn portefeuille.

Vandaag is de uitspraak tegen de uitvaartondernemers die worden verdacht van verduistering. Het tweetal zou nabestaanden hebben opgelicht door niet alle rekeningen te betalen. Daardoor kwamen er later alsnog aanmaningen en deurwaarders, en dat in een moeilijke tijd. Twee weken geleden werd de zaak inhoudelijk behandeld en kregen de twee ondernemers een eis van drie maanden voorwaardelijk tegen zich te horen.

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeluk woensdag in Sas van Gent. Een 6-jarig jongetje is door hulpdiensten uit een vijver gered en werd in zorgwekkende toestand met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Tot nog toe is onduidelijk wat er donderdagmiddag precies is gebeurd en hoe het kindje te water raakte. Volgens de politie is er vermoedelijk sprake van een triest ongeluk. Getuigen kunnen mogelijk helpen om uit te vinden wat er precies is gebeurd in de vijver aan de Beneluxstraat.

Na maar liefst twaalf jaar juridische strijd heeft de familie Van Leeuwen in Veere toch gelijk gekregen van de rechter: hun minicamping De Heksenketel krijgt 25 standplaatsen. Van de gemeente mochten dat maar vijftien plekken zijn, omdat er volgens hen niet aan alle voorwaarden voor een grotere camping was voldaan. De Raad van State heeft de familie desondanks in het gelijk gesteld: "Het recht heeft gezegevierd".

Het wordt na de lichte regen die in het oosten van de provincie eerst nog valt, snel droog. De zon gaat flink schijnen en er is weinig bewolking. Het wordt daarbij 8 tot 10 graden, bij een matige noordwestenwind.