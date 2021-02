Rutger Schonis verlaat de Tweede Kamer: 'Ik heb er alles uitgehaald wat erin zat'

Hij zat ruim vijf jaar geleden nog maar net in Provinciale Staten toen Den Haag aan hem begon te trekken. "Ik werd gescout binnen de partij en mocht op gesprek bij Alexander Pechtold", kijkt Schonis terug. "En dat resulteerde in een plek hoog op de kandidatenlijst."

Maar niet hoog genoeg, want Schonis kwam niet meteen in de Tweede Kamer. "Dat gebeurde pas toen Alexander Pechtold wegging. Ik mocht zijn plaats innemen en kan dus altijd blijven zeggen dat zijn opvolger ben", zegt hij met een glimlach.

Niet meer verkiesbaar

Op 10 oktober 2018 werd Schonis geïnstalleerd in de Tweede Kamer en eind maart van dit jaar zit het erop. "Ik had echt nog wel ambities voor een volgende termijn, maar het is anders gelopen. Ik kwam op een plek terecht waarbij ik weer moest gaan wachten op een zetel en daarom heb ik besloten me niet meer verkiesbaar te stellen."

Rutger Schonis met Alexander Pechtold op het D66-congres (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn in ieder geval drie zaken waar Schonis, naar eigen zeggen, zijn stempel op heeft weten te drukken in de Tweede Kamer. "Ik heb echt met mijn vuist op tafel geslagen om ervoor te zorgen dat er wat gedaan werd aan de lange wachtlijsten voor ouderen bij het CBR. En ik zat in een ondervragingscommissie voor de beïnvloeding van moskeeën. Achter de schermen heb ik me ook hard gemaakt voor economische steun aan de horeca vanwege de coronamaatregelen."

Windparken

"Ik verwijt mezelf niets en kijk met veel plezier terug op de afgelopen twee jaar en heb eruit gehaald wat erin zit", zegt hij. Schonis gaat zijn oude werk als jurist weer oppakken. "Ik had al een adviesbureau en daar ga ik nu weer mee verder. Ik heb bijvoorbeeld veel windparken mee helpen opzetten en daar ga ik nu mee door."

Een terugkeer in de provinciale politiek sluit hij niet uit. "Wie weet, maar eerst eens tijd nemen voor thuis. Want daar is het de afgelopen jaren niet genoeg van gekomen."