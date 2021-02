De Koploper een succes sinds thuiswerken de nieuwe norm is

In bedrijvencomplex De Koploper in Goes worden ruimtes verhuurd van twintig tot zeshonderd vierkante meter. De nadruk ligt volgens eigenaar Ko van Garderen op de kleine ondernemer. "Er komen namelijk steeds meer startende ondernemers in Nederland. Die beginnen meestal thuis en willen op een gegeven moment de volgende stap maken in hun ondernemingsfase. En dan is het huren van zo'n kleine ruimte ideaal. Dat blijkt ook wel, want we zitten nu al voor ongeveer zo'n tachtig procent vol en dat hadden we niet verwacht. Er werken inmiddels zo'n driehonderd mensen verspreid over het pand."

Flexwerkplekken

Dat het concept zo aanslaat heeft volgens Van Garderen ook te maken met corona. "Mensen werken thuis, maar worden afgeleid door bijvoorbeeld het gezin. Thuis klanten ontvangen is dan niet ideaal. Dus dan is het fijn wanneer je een plek hebt waar je niet wordt gestoord."

Dat kan dus via het huren van een kleine ruimte voor een bepaalde periode, maar er zijn ook flexwerkplekken waar je gebruik van kan maken. "Zo'n plek huur je voor een uur, een dagdeel of een hele dag en is voor iedereen beschikbaar. Erg handig als je even ongestoord wil werken," aldus manager en gastheer André de Leeuw van Weenen

De flexwerkplekken in De Koploper (foto: De Koploper)

De Koploper is gevestigd in het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein. Het gebouw heeft een complete metamorfose ondergaan zowel aan de buiten- als binnenkant. Waar vroeger in de lange, saaie gangen de belastingaangiftes met ijzeren discipline gecheckt werden door medewerkers van de fiscus, hebben nu tientallen kleine en enkele grote ondernemers onderdak gevonden.

Nieuw concept

Vastgoedontwikkelaar Van Garderen kocht het pand ruim twee jaar geleden. Het gebouw had volgens hem, kijkend naar het oppervlakte, de indeling en de locatie, erg veel potentie. "Al wisten wat we eerst nog niet wat we er mee wilden gaan doen. We hebben toen dit concept bedacht, waarbij veel kleine en ook wat grote ondernemingen een ruimte kunnen huren."

Huurders besparen vierkante meters die ze niet zo vaak nodig hebben." Ko van Garderen - eigenaar

Voordat het zover was moest er eerst grondig verbouwd worden en ging het gebouw volledig op de schop. "De lange kleurloze gangen met aan weerszijden de kleine kantoortjes werden als eerste vervangen."

Open karakter

Het gebouw is inmiddels klaar en heeft volgens De Leeuw van Weenen een open en uitnodigend karakter gekregen. "Grote en kleine ruimtes wisselen elkaar af en we hebben gebruik gemaakt van veel glas."

De hele aankleding heeft een industriële uitstraling gekregen met een verwijzing naar het station en het reizen met de trein. "In de centrale hal valt de imposante brede stalen trap meteen op", aldus De Leeuw.

Kleine ondernemer

Marjolein Gernler- van Westen is eigenaar van 9to9 officemanagement. Ze is een kleine ondernemer en heeft een ruimte van twintig vierkante meter gehuurd in De Koploper. Ze is erg enthousiast over het concept. "Ik kende het al vanuit de Randstad, omdat ik daar een aantal klanten heb. Ik weet dus dat het werkt en ik heb het idee dat er ook in Zeeland een markt voor is."

Ze hoefde dus ook niet lang na te denken toen de kans zich voordeed om zich in De Koploper te vestigen. "Ik ontmoet veel klanten en kan ze hier vrij op een laagdrempelige manier ontvangen. Ook kan ik gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een vergaderruimte als ik die een keer nodig heb. En dat vind ik erg fijn."

Het interieur van De Koploper (foto: De Koploper)

Johan Boone, eigenaar van MWRZ, een bedrijf dat zich richt op psychosociale en LHBT-hulpverlening voor jongeren, vindt het feit dat meerdere ondernemers in één pand zijn ondergebracht een meerwaarde. "De kruisbestuiving die ontstaat tussen de verschillende ondernemers is echt fantastisch."

Professioneler

Daarnaast heeft hij ook het idee dat hij professioneler overkomt. "Mensen worden netjes ontvangen bij de receptie, je kan cliënten een bakje koffie aanbieden en de uitstraling van het gebouw helpt natuurlijk mee."

De Koploper heeft ook een aantal grote huurders, zoals vastgoedadviesbedrijf Marsaki. Van Garderen: "Ze hadden de keuze om nieuw te bouwen of ergens wat te huren voor onbepaalde tijd. Ze hebben, kijkend naar de manier van werken in de toekomst, gekozen voor de laatste optie. Ze hebben genoeg vierkante meters om te kunnen werken. En voor vergaderingen of bijeenkomsten, huren ze voor een aantal uur een vergaderruimte, Ze besparen op deze manier vierkante meters die ze niet zo vaak nodig hebben."