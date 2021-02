Duikers zetten 30.000 oesters uit voor Zeeuwse kust

Oesterrif in de Voordelta, archief (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Erwin Coolen, programmadirecteur van De Rijke Noordzee, is het nodig dat er weer volop platte oesters in de Noordzee leven. Hij zegt dat de platte oester een perfecte levende rifbouwer is, die zich permanent vasthecht. "Dat trekt weer ander leven aan, je krijgt schuilplaatsen, schoon water, voedsel en ruimte voor andere dieren zoals een haai en inktvis om eitjes af te zetten. Het is een kraamkamer voor nieuw onderwaterleven."

Tussen windparken

De Rijke Noordzee wil uiteindelijk dat de platte oester zich vestigt tussen windparken op zee. "Het mooie van offshore windparken is dat het een beschermd stukje gebied is. Er wordt niet in gevist en is de ideale kraamkamer voor de natuur. Je kunt er allerlei natuur omheen en in bouwen en op die manier onderwaterleven een kickstart geven om mooi en gezond te worden", zegt Coolen.

Volgens Coolen is het niet vanzelfsprekend dat de platte oester zich nu weer makkelijk vestigt, want de platte oester plant zich niet makkelijk voort. "Het vrouwtje houdt de bevruchte eitjes bij zich en laat op een bepaald moment de larven los. Die hebben dan enkele dagen om te settelen op een stukje hard substraat". Zo'n substraat is een deel waarop een organisme zich vast kan hechten, bijvoorbeeld een windmolenpark.

Vroeger was een deel van de Noordzeebodem bezaaid met grindlagen, grote stenen en oesterbanken. Nu bestaat de bodem grotendeels uit zand, dat komt vooral door menselijk handelen. Volgens Coolen was ongeveer twintig procent van de Noordzee oesterbank en daar is vrijwel niets meer van over. Hij hoopt dat nu een begin is gemaakt met het terugbrengen van de platte oesters in de Noordzee.