Provincie niet van plan portemonnee te blijven trekken voor pontje Sluiskil

Pontje van Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

GS geven aan dat het pontje een mooie voorziening voor de omgeving is en dat er daarom de afgelopen vier jaar subsidie is gegeven. Maar GS zeggen ook dat de stichting door middel van subsidies de afgelopen jaren, tijd heeft gekregen om een plan te maken om het pontje zonder overheidssubsidie te laten varen.

Daarnaast antwoorden GS dat het in stand houden van de veerverbinding geen wettelijke taak van de provincie is. GS zet de deur voor een eenmalige subsidie nog wel op een kier. "Het doorontwikkelen van de veerverbinding past wel binnen de doelstellingen om te streven naar slimmere en duurzamere vervoermogelijkheden en rechtvaardigt een eenmalige bijdrage."

De stichting is daarom gevraagd om met een toekomstbestendig plan te komen voor een duurzame exploitatie van de veerverbinding, zonder dat er overheidssteun nodig is. In het antwoord op de vragen van FvD noemt GS een elektrische aandrijving als voorbeeld.

Bedrag moet niet buiten proportie zijn

Voor zo'n investering wil GS nog één keer de portemonnee trekken, als het bedrag maar niet te hoog is. "Als uit onderzoek blijkt dat dit reëel is en dit vraagt om een voorinvestering in een nieuw elektrisch schip, dan is een bijdrage bespreekbaar." Volgens FvD kost een nieuwe elektrische pont tot anderhalf miljoen euro. Dat bedrag is volgens GS "buiten proportie en geen reële oplossing."

Het pontje van Sluiskil is eerder van de ondergang gered, mede door investeringen van de provincie, gemeente en bedrijven. In 2019 is er 50.000 euro op tafel gelegd, maar wel onder voorwaarden dat passagiers zouden betalen voor de oversteek en er een toekomstplan zou komen.