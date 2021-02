Testen met lidartechniek in Sint-Maartensdijk: 'Hiermee kun je zien wat er onder de bodem zit'

De lidartechniek wordt in Nederland nog niet veel gebruikt en daarom worden er testen uitgevoerd om te kijken of de techniek betrouwbaar genoeg is om hier vaker gebruik van te maken. "We hebben gekozen om de testen in Sint-Maartensdijk uit te voeren, omdat het kasteel van Sint-Maartensdijk in de jaren '60 van de vorige eeuw is opgegraven, maar het is destijds ook weer ingegraven. We weten dus wat er onder de grond zit en daarom is dit een goed proefterrein voor de lidartechniek."

Archeologische vondsten onder de grond worden ontdekt met behulp van de laser onderaan de drone (foto: Omroep Zeeland)

Als de techniek goed werkt, hopen archeologen in de toekomst niet meer gelijk te hoeven graven om erachter te komen wat er in de grond zit. Door eerst met een lidar over het gebied te vliegen, kunnen archeologen mogelijk beter structuren herkennen en gebieden uitsluiten van onderzoek: "Als we met de lidar al zien dat we daar niks gaan vinden, dan hoeven we daar ook niet meer te graven. En als we zien dat er zich wél iets in de bodem bevindt, dan kunnen we met behulp van deze techniek veel gerichter graven. We weten dan precies wat de juiste plaats is om te graven."

Nieuwe vondsten

Mocht de lidartechniek het gewenste effect hebben, dan is het mogelijk dat er ook nieuwe vondsten worden ontdekt op het grondgebied van het kasteel in Sint-Maartensdijk: "Men heeft zich bij het opgraven van het kasteel beperkt tot het kasteel met de voor- en hoofdburcht en de stoeterij, maar daarbuiten heeft men niet gekeken. Het zou dus kunnen dat er nog iets omheen zit waar wij nu nog geen weet van hebben. Ik hoop dat we dat gaan zien op de lidar, dat is spannend." Tegen de zomer hoopt de Antea Group alle resultaten over het gebied binnen te hebben en erachter te komen of de lidartechniek een goede optie is voor de toekomst.

De metingen van de laser onderaan de drone komen binnen op de laptop (foto: Omroep Zeeland)

Daarna zal gekeken worden wat er ontwikkeld kan worden op het terrein. Vincent van der Male van Timek Planontwikkeling wil graag de geschiedenis in ere herstellen: "Het idee is om op deze plek de historie weer zichtbaar te maken. Heel veel mensen weten niet eens dat er een kasteel heeft gestaan op deze plek. We willen daarom een soort openluchtmuseum maken waarbij de contouren van het kasteel zichtbaar worden. Om dat te financieren willen we graag aan de buitenkant van dit terrein kasteelvilla's realiseren. We hopen dat de lidartechniek ons helpt om de resten van het kasteel zichtbaar te maken zodat we niks kunnen beschadigen tijdens het bouwproces."