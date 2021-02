Acht tips om kinderen meer groenten te laten eten

Een mooie opgemaakte salade ziet er misschien aantrekkelijker uit dan gekookte wortels. (foto: Pixabay)

1. Gebruik eens een ander bord

Een tip die kan werken is om geen kinderbord te gebruiken, maar een bord waarvan je zelf ook eet. Kinderen eten mogelijk meer als ze hetzelfde servies krijgen. Van Grootel legt uit dat HAK zelfs een apart kinderbord heeft ontworpen met het doel kinderen meer groente te laten eten. Door verschillende wetenschappelijke uitgangspunten, moeten kinderen juist onbewust gezonder eten.

Als kinderen van een groter bord eten, is het ook nog eens zo dat de portie op het bord kleiner lijkt. "Voor de hersenen is het dan beter behapbaar. De kans is groter dat het dan wel wordt gegeten", legt Van Grootel uit.

2. Gebruik een wit bord

Heb je een bord met kleuren en patronen? Probeer eens wat anders: gebruik een wit bord. Het ziet er misschien een beetje saai uit. Maar wat blijkt? De groente ziet er op zo'n bord aantrekkelijker uit, aldus Van Grootel. Daar is Klompe het mee eens. Volgens haar is het belangrijk dat eten er op je bord er mooi uit moet zien. "Je eet met je ogen."

3. Leg groente dichtbij

Van Grootel gelooft ook in de weg van de minste weerstand. "Op het moment dat iets dichterbij staat, eet je meer. De groente dus zo dicht mogelijk bij het kind leggen." Een verdieping in het bord werkt volgens haar ook: dan lijkt er in eerste instantie minder op je bord te liggen.

4. Verdeel het eten

Niet te veel mengen, maar de aardappelen, rijst, groenten en eventueel het vlees zoveel mogelijk verdelen, dat is een volgende tip die Van Grootel geeft. "Voor hersenen is het dan beter behapbaar."

5. Verdeel de portie over de dag

Groenten kun je altijd en overal eten. Zo kun je samen met je kinderen ook eens overdag komkommer, wortels en snacktomaten eten.

(foto: Pixabay)

6. Wees creatief

Klompe geeft aan dat het bord met eten een feest moet zijn om naar te kijken. "Net als in een snoeptrommel varieer je met geur, kleur en smaak. Dat maakt het interessanter voor een kind. "Combineer worteltjes en bietjes eens met een salade met verschillende kleuren, kleedt het aan met nootjes, gebruik een vriendelijke dressing en je bent al een heel eind op pad", zegt de voedingsdeskundige. "Kleur op het bord is interessant. Je ruikt het en je proeft het."

7. Bereid het eens anders

"Kook je altijd je spruitjes? Probeer dan eens wat anders en roerbak het eens een keer", zegt Klompe. "Als je het roerbakt is het net zo lekker als witlof. En als je witlof roerbakt en je combineert het met andere smaken, is dat ook heel goed."

Kinderen bereiden een maaltijd met allerlei groenten. (foto: Pixabay)

8. Geef als ouder het goede voorbeeld

Volgens zowel Van Grootel als Klompe is het belangrijk dat je als ouder heb goede voorbeeld geeft. Laat je zelf groenten staan of schep je het helemaal niet op? Dan is het voor je kind ook minder aantrekkelijk. En volgens Van Grootel is het tijd dat volwassenen het goede voorbeeld geven ongeveer vijftien procent komt maar aan de aanbevolen hoeveelheid van 250 gram groenten per dag. Voor kinderen tussen de vier en acht jaar ligt de aanbevolen hoeveelheid tussen de honderd en honderdvijftig gram per dag.

Volgens van Grootel geven ouders steeds vaker het goede voorbeeld. Er wordt vier procent meer groente verkocht, zowel vers als uit een blik of een pot. Vermoedelijk heeft dat ook met de coronacrisis te maken, een tijd waarin mensen meer tijd doorbrengen in de keuken en vaker met recepten aan de slag gaan.