Duidelijkheid over lot testcentrum Grevelingendam weer uitgesteld

Bouwwerk van testcentrum (foto: Omroep Zeeland)

Nadat Rijkswaterstaat in juli 2020 de vergunning voor het bouwen van het centrum introk omdat de ontwikkelaar BT Projects geen geld meer had, is er gezocht naar een andere partij die het project eventueel over kan nemen.

Voor Rijkswaterstaat is de prioriteit dat de Flakkeese Spuisluis, waar het testcentrum in komt te liggen, weer water gaat verversen, zodat de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer verbetert. Sinds de bouw in 2018 begon, heeft de sluis niet meer gespuid.

Publiek geld spoelt weg

Het spuien is ook voor de provincie belangrijk, maar het testcentrum is wat het dagelijks provinciebestuur de prioriteit. In de eerste plaats omdat het project Zeeland op de kaart zou zetten als pionier op het gebied van getijdenenergie, en daarnaast omdat er al 8,2 miljoen euro subsidie in zit, waarvan 3,7 miljoen van de provincie. Wanneer er tot sloop besloten zou worden, zou dat betekenen dat er meer dan 10 miljoen publiek geld weg zou spoelen.

Bouwkeet en stroomgoten testcentrum (foto: Omroep Zeeland)

Rijkswaterstaat gaf alle partijen tot 1 maart de tijd om tot een plan te komen. Gedeputeerde De Bat gaf meerdere malen aan dat er geïnteresseerde partijen waren, maar tot nu toe is er niets concreets over bekendgemaakt.

Minimaal negen maanden nodig

Directeur Peter Scheijgrond van Marine Energy Technologies zegt dat hij een hapklaar plan heeft om het project voort te zetten. Hij geeft aan dat er financiers zijn die het plan zien zitten en dat met middelen uit de EU het geheel rond te krijgen is. Hij zegt daarvoor wel minimaal negen maanden nodig te hebben.

Het enige wat Scheijgrond wil, is dat de stroomgoten die nu in de spuisluis liggen behouden blijven: "Het beste voor natuur en burger is dat de spuisluis zo spoedig mogelijk wordt afgebouwd tegen minimale kosten, met maximaal behoud van extra spuicapaciteit dankzij de stroomgoten." De vraag is alleen wie er nu voor de aanpassingskosten gaat opdraaien.

Artist impression van het testcentrum (foto: BT Projects)

De Bat gaf vanochtend in de commissievergadering aan dat er nog meer tijd nodig is om de plannen die ingediend zijn en studies die gemaakt zijn te bestuderen: "Hoeveel en hoe lang weet ik niet. Dat zullen geen maanden zijn, eerder weken."

Rijkswaterstaat wil snel beginnen met slopen

Al eerder gaf Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat aan dat er een plan klaar ligt om het bouwwerk te slopen wanneer er geen oplossing wordt gevonden. Omdat er aan de Grevelingendam alleen tussen april en oktober vanwege het stormseizoen gebouwd mag worden, wil Rijkswaterstaat daar na een definitieve beslissing zo snel mogelijk mee wil beginnen.

