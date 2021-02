Staten én boeren willen duidelijkheid over opslag zoet water

Het opgeslagen zoetwater kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor beregenen tijdens droogte (foto: Omroep Zeeland )

De zorgen van de boeren kwamen vrijdag aan de orde in de Statencommissie Ruimte. SGP-fractievoorzitter Joan van Burg vertelde dat hij veel vragen krijgt van boeren over het aanleggen van een eigen zoetwaterreservoir. Daar sloot Gert-Jan Minderhoud van de Partij voor Zeeland zich bij aan. "In de ene gemeente is dat geen enkel probleem, in de andere gemeente krijg je controleurs op je dak die beginnen over archeologisch onderzoek in de bodem voordat je zoiets kan gaan aanleggen."

Klimaatverandering en zeespiegelstijging

Boeren in Zeeland maakten in 2020 één van de droogste zomers sinds decennia mee. Boeren moesten veel grondwater oppompen, of lieten in een enkel geval zelfs een schip met zoet water komen. De agrariërs zien door klimaatverandering steeds meer van deze droge periodes op zich afkomen. Om de problemen met hoofd te bieden, heeft de provincie een Deltaplan Zoet Water opgesteld om de vraag naar zoet water en de mogelijkheden daarvoor met elkaar in balans te brengen.

Partijen in Provinciale Staten wilden vrijdagmorgen onder meer horen hoe het bijvoorbeeld staat met het plan om een pijpleiding aan te leggen op Schouwen-Duiveland om zoet water aan te voeren vanaf de Brabantse Wal. Zo'n pijpleiding moet voorkomen dat het landschap wordt ontsierd door teveel plastic waterbassins.

Brabantse Wal

Gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) vertelde dat zo'n pijpleiding serieus bekeken wordt, maar dat dat nog in een premature fase zit. Er wordt ook gedacht aan de mogelijkheid om water vanuit de Brabantse Wal, dat nu voor een deel afvloeit naar de Westerschelde, vast te houden voor de landbouw in Zeeland. Ze wil dit najaar met uitgewerkte plannen komen.