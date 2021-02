Stijging coronabesmettingen op Walcheren zet door, 38 nieuwe besmettingen in Vlissingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Middelburg volgt met 22 nieuwe besmettingen. Het gaat om mensen bij wie met een coronatest besmetting met het virus is vastgesteld en van wie het RIVM voor 10.00 uur vanmorgen de testuitslag verwerkt heeft in de registratie. Het RIVM vermeldt ook één ziekenhuisopname. Het gaat om een inwoner van Tholen.

Sterke stijging Walcheren

Omdat de registratie van het RIVM van dag tot dag fluctueert, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Dat doen we voor vier Zeeuwse regio's. In de onderstaande grafiek zie je de ontwikkeling van die zevendagenlijn, van dag tot dag en uitgesplitst per regio. Daaruit blijkt dat de sterke stijging in de regio Walcheren van de afgelopen week verder doorzet.

Ook de stijging in Zeeuws-Vlaanderen zet door, al gaat de zevendagenlijn daar veel minder sterk omhoog dan in de regio Walcheren. De zevendagenlijn van De Bevelanden is opnieuw gedaald, net als in de voorgaande dagen. De regio Noord-Zeeland, die bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, schommelt al enige tijd rond hetzelfde niveau.

Per gemeente

In de onderstaande tabel zie je de ontwikkeling van het aantal besmettingen per gemeente van de voorgaande dagen. Het gaat om de besmettingsaantallen zoals die door het RIVM zijn opgenomen in de registratie.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente ma 22 feb di 23 feb wo 24 feb do 25 feb vr 26 feb Borsele 6 3 5 3 2 Goes 6 5 6 2 4 Hulst 7 4 2 4 4 Kapelle 0 5 4 1 4 Middelburg 26 12 25 21 22 Noord-Beveland 0 1 6 5 7 Reimerswaal 1 7 5 1 1 Schouwen-Duiveland 2 2 8 4 7 Sluis 0 1 2 1 5 Terneuzen 3 11 13 14 11 Tholen 3 3 3 5 8 Veere 8 6 13 1 7 Vlissingen 15 22 25 28 38 Totaal Zeeland 77 82 117 90 120

Om gemeenten beter met elkaar te kunnen vergelijken wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen in zeven dagen tijd naar inwonertal getoond. Daaruit blijkt dat Vlissingen nu het stokje van Middelburg heeft overgenomen als de gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal.

'Zeer ernstig'

In Vlissingen zijn in zeven dagen tijd 344 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners. Daarmee zit dit die gemeente fors boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. Ook staat Vlissingen daarmee landelijk op nummer 26 van alle 352 Nederlandse gemeenten.

Ook Middelburg en Noord-Beveland zitten boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. De gemeente Veere zit daar met 227 per 100.000 inwoners nét onder. Duidelijk is dat het coronavirus zich nu in een rap tempo verspreidt over Walcheren en Noord-Beveland. Maar ook in andere delen van de provincie lopen de cijfers iets op.

Zelfs in de gemeente Sluis, die gisteren nog tot onder de waarde voor het risiconiveau 'zorgelijk' was gedaald, zit daar inmiddels weer boven. Alle andere Zeeuwse gemeenten zitten nu boven het niveau voor het risiconiveau 'ernstig'.