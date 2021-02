Lokale journalisten komen naar Zeeland

De journalisten gaan niet alleen de gemeentepolitiek volgen maar zoeken ook naar wat er verder aan de hand is in wijken en dorpen. Hun nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld voor online (website, Facebook) maar ook voor de lokale en regionale radio en de lokale en regionale televisie. Het NOS Journaal hoopt er ook zo nu en dan van te kunnen profiteren.

Hoofdredacteur Edwin de Kort van Omroep Zeeland: "Meer journalisten betekent meer verhalen en in dit geval meer nieuws over wat er aan de hand is in de dorpen en de wijken. Voor de Zeeuwen die daar wonen is dat belangrijk nieuws. Daar gaat het om. De berichtgeving van Omroep Zeeland zal dan nog rijker worden, waarbij ik ook heel erg uitkijk naar de journalistieke samenwerking met de lokale omroepen en de NOS."

Lokale democratie

Het gebeurt allemaal met geld van minister Arie Slob van Onderwijs en Media, die landelijk in totaal 6,6 miljoen gulden wil besteden aan professionele journalistiek in regio's waar dat het hardst nodig is. De lokale democratie heeft er baat bij dat die door beroepsmatige journalisten wordt gecontroleerd, is de redenering hierachter.

minister Arie Slob (foto: Rijksoverheid)

Lokale omroepen in Zeeland maken hoofdzakelijk muziekprogramma's en informatieve programma's met de inzet van vrijwilligers. Financieel en organisatorisch komen ze in de meeste gevallen niet toe aan het dagelijks zoeken naar lokaal nieuws door beroepsjournalisten.

Van de grond

De subsidie is ook bedoeld om de samenwerking tussen streekomroepen (dat zijn bundelingen van lokale omroepen), de regionale omroepen (zoals Omroep Zeeland) en de NOS van de grond te krijgen. Tevens beschouwt Slob, die inmiddels demissionair is, het geld als een ondersteuning van de werkgelegenheid in de journalistiek.

Een deel van de Zeeuwse lokale journalisten gaat al in maart aan de slag in de gemeenten Hulst, Schouwen-Duiveland, Sluis en Tholen. Deze nieuwe verslaggevers (maar wel met ervaring in het vak) komen in dienst van Omroep Zeeland en zullen samen met de lokale omroepen in die gebieden optrekken.

Vacatures

Het tweede project voorziet in nog eens vier lokale journalisten voor Zeeland die in dienst komen van de NOS, maar hun inzet wordt gecoördineerd door Omroep Zeeland. Die vacatures staan ook open voor journalisten met talent maar die nog geen ervaring hebben. Gegadigden kunnen tot en met 3 maart solliciteren en beginnen in mei met hun werk.



Hun werkgebieden zijn die van de streekomroep Walcheren FM (Middelburg, Veere en Vlissingen) en streekomroep De Bevelanden (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) en de lokale omroep in Terneuzen (GO-RTV).

(foto: Omroep Zeeland)

De NOS neemt een deel van de professionele training van de nieuwe lokale journalisten voor zijn rekening, maar in onze provincie is het Omroep Zeeland die het dagelijkse werk coördineert. Voor de vijf lokale omroepen en de twee streekomroepen in Zeeland is dit het eerste grote samenwerkingsproject.

Een jaar

Er is weliswaar geld van Slob voor één jaar, maar dat betekent volgens de hoofdredacteur van Omroep Zeeland niet dat het daarna weer stopt: "We zetten erop in dat het zo'n succes wordt dat niemand er meer omheen kan en er opnieuw middelen voor worden vrijgemaakt."