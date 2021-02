Yarick Dorst hoopt in de voetsporen van zijn vader Emiel te treden

De 22-jarige middenvelder speelt nu nog bij Barendrecht en wil het seizoen zo goed mogelijk afmaken. Ondanks corona gaan de trainingen in aangepaste vorm door bij de derdedivisionist uit Zuid-Holland. Dorst kan net voor het ingaan van de avondklok terug in Bruinisse zijn.

Divisie hoger

Dorst mocht na een verblijf van drie seizoenen weg bij Barendrecht. Hij wordt daar niet slechter van, want vanaf komende zomer draagt de middenvelder het shirt van ASWH in Hendrik-Ido-Ambacht, dat een divisie hoger speelt. "Ik heb er heel veel zin in."

Uit het Omroep Zeeland archief komen bijzondere beelden boven water. Emiel Dorst scoort op 4 februari 2006 zijn laatste doelpunt in het shirt van Kloetinge (in en tegen Scheveningen). Hij viert het doelpunt met zijn 7-jarige zoontje Yarick. Vijftien jaar later zien vader en zoon de beelden weer.

Dorst heeft de voetbalgenen niet van een vreemde. Vader Emiel Dorst was in de jaren negentig actief als semi-prof bij onder meer VC Vlissingen, NAC Breda, RBC en TOP Oss. Daarnaast speelde hij met Kloetinge op het hoogste amateurniveau.

"Of Yarick een goede keuze heeft gemaakt met ASWH? Dat denk ik wel. Hij had ook voor de makkelijke oplossing kunnen kiezen door bij een club op een lager niveau te gaan spelen", zegt Dorst senior.

Ambities

Yarick Dorst is ambitieus en hoopt dat hij zijn plafond nog niet bereikt heeft. "Ik wil zo hoog mogelijk spelen. Dus als ik de stap naar profvoetbal nog kan maken, wil ik dat. Maar eerst wil ik mezelf in de basis knokken bij ASWH."

Emiel (l) en Yarick Dorst (foto: Omroep Zeeland)

Emiel Dorst volgt de verrichtingen van zijn zoon op de voet en ziet iedere wedstrijd. "Yarick is een technisch goede voetballer. Hij heeft een goede basistechniek en een goed uithoudingsvermogen. Hij wil ook altijd trainen. Dat is ook belangrijk, vind ik."

'Gevoelige jongen'

Toch is Dorst senior ook kritisch. "Hij mist weleens de bravoure in het veld. Yarick is een gevoelige jongen. Misschien is dat in zijn nadeel." Yarick knikt. "Soms moet ik in het veld meer bravoure tonen, meer schijt aan alles hebben."

Komende zomer begint Yarick Dorst aan zijn nieuwe avontuur bij ASWH. Hij krijgt dan te maken met trainer Rogier Veenstra uit Middelburg. Daniel Wissel uit Middelburg en Levi Bouwense uit Goes worden zijn ploeggenoot.