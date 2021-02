Nieuwe burgemeester Terneuzen stelt zich voor: 'Je wil natuurlijk het voorzieningenniveau op peil houden'

Gemeentehuis Terneuzen - archief (foto: Wikipedia)

U bent wethouder en provinciebestuurder in Brabant geweest, eigenlijk u hele leven ook daar gewerkt. Hoe ziet u de overstap naar het Zeeuwse Terneuzen voor u?

"Mijn wortels liggen in het West-Brabantse en misschien vult dat wel de brug in. Als je West-Brabant kent, zul je voelen dat dat ook verwantschap heeft met een omgeving als Zeeuws-Vlaanderen. Ik was ook altijd bestuurlijk actief vanuit Brabant in de Vlaams-Nederlandse delta, dus ook in de havensamenwerking. Dat maakt dat het voor mij niet zo ver weg is."

Wat worden uw speerpunten?

"Er ligt een behoorlijke economische uitdaging als het bijvoorbeeld gaat om de toekomst van de chemie, maar ook de volhoudbaarheid van de voorzieningen. We zien ook dat gemeenten in Nederland krap bij kas zitten op dit moment. Maar je wil natuurlijk in de diversiteit van kernen het voorzieningsniveau op peil houden. Dat zijn de uitdagingen waar Terneuzen voor staat en waar een burgemeester hopelijk het verschil kan maken."

De nieuwe burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer (foto: Omroep Zeeland)

Erik Van Merrienboer is geboren in Roosendaal en groeide op in Oud Gastel. Na zijn middelbare school studeerde hij politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte hij onder andere bij de gemeente Eindhoven als bestuursadviseur voor de toenmalige burgemeester. In 2006 werd Erik van Merrienboer wethouder van de gemeente Eindhoven. Een paar jaar later stapte hij over naar de directieraad van de provincie Noord-Brabant. Van 2015 tot 2020 was Van Merrienboer gedeputeerde met financiën, ruimte, wonen en werklocaties in zijn portefeuille. Enthousiast en gedreven Volgens de gemeenteraad is Van Merrienboer een zeer geschikte kandidaat door zijn enthousiasme en gedrevenheid. Volgens de raad beschikt hij over strategische en analytische capaciteiten.

Jan Lonink is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland die nu een belangrijke rol heeft in de coronacrisis. Wordt u dat ook?

"Ik zou het kúnnen zijn. Formeel gaat de veiligheidsregio daar over. Het ligt niet in wetten of regels vast dat ik Jan (Lonink, red.) in die positie opvolg, maar die ambitie is er wel. Ik denk dat het ook past bij de gemeente Terneuzen en bij een burgemeester van Terneuzen. Maar daar besluit niet alleen Terneuzen over, dat zullen we in de veiligheidsregio gaan zien."

Van Merrienboer is vooralsnog alleen voorgedragen als burgemeester. Uiteindelijk zal de ministerraad moeten besluiten of de PvdA'er ook benoemd wordt als burgemeester. Als alles goed gaat, wordt hij in de eerste week van mei geïnstalleerd.

(foto: Erik van Merrienboer)

