Kaart met vliegtuigcrashes maakt de tongen los: 'We zijn echt verbluft'

De reacties zijn te verdelen in twee categorieën. De mailtjes die de stichting heeft ontvangen, komen vooral uit Zeeland. Zo mailden er meerdere mensen dat zij bij hen in de buurt ook een vliegtuigwrak hadden dat niet op de kaart stond. Uit nader onderzoek bleek dat vliegtuig vaak wel opgenomen te zijn in de database van de stichting, maar dat ze net ergens anders op de kaart staan. "Dan werd er over een vliegtuig gezegd 'die is neergestort bij de boerderij van meneer Jansen' en dat is niet meer precies te achterhalen", legt Van Gurp uit. "Dus wij geven ze een plekje, maar dan blijken ze een kilometer verderop te zijn neergestort."

Toch zijn niet alle meldingen misverstanden. Wings to Victory heeft zes meldingen gekregen die nader onderzocht moeten worden. "Dat is wel interessant", aldus Van Gurp. Bij die meldingen komen ook direct persoonlijke verhalen, bijvoorbeeld over de nood van de tijd. "Mensen gingen het vliegtuig in, haalden de parachutes eruit en maakten daar dan weer nieuwe jurkjes van", geeft Van Gurp als voorbeeld.

Complete shock

De meeste reacties kreeg de stichting toch via Facebook. Wings to Victory heeft de kaart in zeventien Facebookgroepen met nabestaanden en geïnteresseerden uit het Verenigd Koninkrijk en de VS gedeeld. "Die zijn echt ontploft", zegt een verbaasde Van Gurp. "We kregen zo ontzettend veel reacties." De meeste mensen die reageren verbazen zich vooral over de aantallen neergestorte vliegtuigen. Van Gurp: "Complete shock, zegt er eentje."

Wings to Victory gaat met de tips die zij hebben ontvangen aan de slag. Als er nog meer vliegtuigen blijken te zijn neergestort, worden deze aan de kaart toegevoegd.

