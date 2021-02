Verdubbeling van Deltaweg: 'Horror-scenario!'

Ongeluk op Deltaweg bij Goes (foto: HV Zeeland)

De provincie heeft al verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het verkeer zo goed mogelijk door kan blijven rijden op de N256. Zo zijn bushaltes weggehaald en is er 'slimme' software in verkeerslichten geplaatst dat reageert op het aantal voertuigen dat van verschillende kanten komt aanrijden. Daarnaast is onder meer een snelheidsmeter geplaatst en worden weggebruikers opgeroepen hun snelheid te matigen.

'Al een stuk veiliger'

"De Deltaweg is gelukkig al een stuk veiliger dan een aantal jaar geleden", constateert verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas (SGP). Hij benadrukte dat de aanpak van de Deltaweg nog maar in een 'verkenningsfase' zit en gaat met alle betrokkenen in gesprek.

Verdubbeling

Om de drukte in de zomer het hoofd te kunnen bieden en de weg bereikbaar te houden voor hulpdiensten, is een grotere aanpak nodig. Verdubbeling van de weg is één van de genoemde oplossingen, De dorpsraad van Wolphaartsdijk en de Belangenvereniging van Wilhelminadorp zijn daar voorstander van nadat er de afgelopen jaren ernstige ongelukken waren op de Deltaweg.

De Deltaweg tussen Goes-Zuid en Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Het idee van een verdubbeling van de Deltaweg riep vrijdag met name bij de PvdA veel weerstand op. "Het is een horror-scenario", stelde PvdA-Statenlid Ralph van Hertum. Hij vreest voor de landelijke omgeving en voor het milieu, als de weg over de hele lengte van twee naar vier banen gaat. Ook D66 wil niet zomaar overgaan tot een verdubbeling van het aantal rijstroken. Volgens de partij kun je de Deltaweg ook slimmer inrichten, waardoor bestuurders minder hard rijden, en gebruik van openbaar vervoer aanmoedigen.

Steeds drukker

D66 en andere partijen twijfelen ook over een grote aanpak van de Deltaweg, omdat er alleen problemen in het toeristenseizoen zouden zijn. Enkele andere partijen zijn het daar niet mee eens. "Zeeland is in trek bij toeristen en nieuwe inwoners. De Deltaweg zal steeds drukker worden en niet alleen in de zomermaanden", denkt VVD-Statenlid Daniëlle de Clerck. De Partij voor Zeeland heeft een uitgesproken mening. "Bij de Deltaweg gaat het om de verkeersveiligheid. Dat moet gewaarborgd zijn. Daarna komt pas de rest", aldus fractievoorzitter Francois Babijn.