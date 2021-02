Jan op Aruba kan morgen zijn vaccinatie krijgen

Jan Lamper met zijn vrouw, zoon en kleindochter op Aruba (foto: Jan Lamper)

Arubanen hebben over het algemeen flink wat twijfels over wat er nu precies in het vaccin zit. Daarom zijn de aanvragen voor het vaccin nog minimaal, al zijn er campagnes om dat beeld te beïnvloeden.

Op het zonnige eiland, waar Lamper al een paar jaar leeft, is het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen gedaald. "Het loopt gelukkig wat terug, na een aantal weken met stijging." Ondanks de besmettingen zijn de toeristen nog altijd welkom op het eiland. Iedere dag landen er nog tientallen vliegtuigen uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Maar ook landt er iedere dag een vliegtuig van KLM op de luchthaven.

Voor Jan verandert er eigenlijk weinig in deze tijd. Winkels zijn nog gewoon geopend en ook in de restaurantjes kan gegeten worden. "Het is ook nog eens zonnig en dertig graden. Alleen de flinke wind geeft nogal wat kans op Saharazand. Het zou afgelopen dagen al komen, maar we hebben nog niet heel veel vuil op de auto's gezien."