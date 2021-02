Opvolger Jan Lonink wordt niet ook meteen de Zeeuwse 'corona-chef'

VRZ-voorzitter Jan Lonink geeft een interview na afloop van het wekelijkse Veiligheidsberaad in Utrecht (foto: Omroep Zeeland)

In de gemeente Terneuzen gaan ze er stiekem wel een beetje van uit. "Dat was wel onderdeel van de profielschets voor de nieuwe burgemeester", legt een woordvoerder uit. "Maar daar gaat uiteindelijk het bestuur van de VRZ (bestaande uit de dertien Zeeuwse burgemeesters, red.) over." Met andere woorden: daar moet nog over gesproken worden. Van Merrienboer laat in een reactie weten open te staan voor het voorzitterschap.

Volgens een woordvoerder van de VRZ neemt per 1 mei in eerste instantie Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg en eerste vice-voorzitter van de veiligheidsregio, de taken van Lonink over. Op een later tijdstip stemmen de Zeeuwse burgemeesters over een nieuwe voorzitter. Die voordracht komt dan bij de commissaris van de Koning te liggen die uiteindelijk de nieuwe voorzitter benoemt. Meestal is de burgemeester van de grootste gemeente voorzitter van de veiligheidsregio, maar er kan voor worden gekozen om daarvan af te wijken.

Erik van Merrienboer volgt per 1 mei Jan Lonink op in Terneuzen (foto: Erik van Merrienboer)

Erik van de Merrienboer werd gisteren door de gemeenteraad van Terneuzen voorgedragen als nieuwe burgemeester. De raad wil de PvdA'er tijdens een buitengewone raadsvergadering in mei installeren.

Lees ook: