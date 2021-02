Geacht kabinet: 'Leer ouders en docenten om jongeren te begrijpen'

Ook vandaag hebben we weer een opdracht van een Zeeuw aan het nieuwe kabinet. Bram Mvambanu vindt dat docenten en... Posted by Zeeland Kiest on Friday, February 26, 2021

"Ik merk dat kinderen en jongeren op school goed onderwijs krijgen. Tegelijkertijd zie ik dat er te weinig wordt gepraat over muziek, influencers en de straatcultuur. Terwijl dat elke dag invloed heeft op jongeren. Je krijgt als jongere andere prikkels dan vroeger. Dit komt vooral door sociale media. Kinderen van bijvoorbeeld tien jaar kunnen al TikTok-filmpjes kijken, maar op die leeftijd weet je nog niet wat oké is", zegt Mvambanu.

Coaching voor ouders, docenten en de jongeren

Mvambanu, ook wel bekend als rapper Cycz, geeft les op het speciaal onderwijs aan jongeren van twaalf tot zeventien jaar. Daarnaast geeft hij les in een jeugdgevangenis in Breda. "Ik zie best wel veel 'probleemgevallen'. Om deze jongeren te helpen denk ik dat je ervaringsdeskundigen in moet schakelen; jongeren die zelf ook ooit de fout in zijn gegaan. Denk bijvoorbeeld aan ex-gedetineerden, jongeren die snappen waarom het misgaat en begrijpen hoe je anderen kunt helpen om niet dezelfde fouten te maken."

Daarnaast pleit Mvambanu voor het coachen van docenten en ouders, zodat ze weten wat er gebeurt op sociale media en wat jongeren op straat doen. "Ouders kunnen tegen hun kinderen roepen dat ze niet naar bepaalde muziek moeten luisteren, maar het heeft meer zin als ouders of docenten kunnen uitleggen wat bepaalde muziek met de ontwikkeling van je hersenen doet."

Jongeren in Nederland hebben voldoende kansen om iets van hun leven te maken. "Daarom denken ouders dat we in Nederland geen getto hebben." Een misvatting volgens Mvambanu: "Jongeren kunnen de gangster uit gaan hangen, omdat ze dat nadoen van sociale media."

2.0 achterstand

Volgens Mvambanu speelt ook de gezinssituatie een belangrijke rol. "Sommige jongeren beginnen met 2.0 achterstand, bijvoorbeeld omdat hun moeder verslaafd is en hun vader buiten beeld. Zo'n jongere ziet dat zijn moeder financiële problemen heeft, wil dat oplossen en kan er dan voor kiezen om drugs te gaan dealen."

Voor allochtone jongeren is het soms nog moeilijker om niet in de problemen te raken. "Ik ben Angolees. Deze cultuur is te vergelijken met de Marokkaanse cultuur. De opvoeding is hard en er wordt niet gepraat. Mijn ouders zeiden dat ik geen vriendin mocht hebben, maar er werd niet uitgelegd waarom. Praten over hoe je met een meisje omgaat, over seks, mentale problemen of drugs gebeurt niet. Uit eigen ervaring weet ik hoe lastig ik het vond dat ik niet met mijn ouders over bepaalde dingen kon praten", vertelt Mvambanu. Als jongeren iets niet leren van hun ouders, leren ze het op straat of via sociale media. "Ik ging vreemd omdat al mijn coole vrienden ook vreemd gingen. Als ik nou van mijn ouders had gehoord dat dat niet oké was, had ik het misschien niet gedaan."

Rapper Cycz kent de 'gevaren' op straat (foto: OZ)

De rapper denkt dat veel Zeeuwen onderschatten wat er in Zeeland gebeurt. "Je hoort in het nieuws best veel over mensen die elkaar neersteken of -schieten. Maar dat voelt toch als ver van je bed. Het komt pas dichtbij wanneer je kind, neefje of nichtje er iets mee te maken heeft", aldus Mvambanu. "Ik denk dat ouders in een hele andere belevingswereld zitten dan hun kinderen. Dat zorgt voor wederzijds onbegrip."

