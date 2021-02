Tieleman maakt na lang revalideren eindelijk rentree bij ADO

Sharona Tieleman in actie tegen PEC Zwolle in november 2018 (foto: Orange Pictures)

In april 2019 ging het mis voor Tieleman. De verdedigster liep toen in het duel met PEC zwaar knieletsel op. Haar voorste kruisband bleek afgescheurd en daarnaast was er schade aan de meniscus. Na een lange revalidatieperiode maakte de Zeeuws-Vlaamse in september vorig jaar haar rentree bij de beloften van ADO, maar daarna duurde het nog even voor ze volledig bij het elftal van trainer Sjaak Polak kon aanhaken.

Vrijdag was het moment daar en kwam ze in minuut 72 binnen de lijnen voor Jannette van Belen. Helaas voor Tieleman ging het daarna wel mis voor ADO. In de slotfase gaven de bezoekers uit Den Haag een voorsprong weg en won PEC: 3-2.