Terneuzens kandidaat-Kamerlid 50PLUS ontkent ronselen volmachten

Terneuzense 50PLUS-kandidaat vraagt om volmachten (foto: Omroep Zeeland)

Frans Crouwel staat op plaats 34 van de kandidatenlijst van 50PLUS. In het briefje schrijft hij: 'Indien u op mij van 50PLUS wilt stemmen graag. Of uw stembiljet via een volmacht aan mij overdragen'. Vervolgens laat hij weten dat hij het op kan komen halen of dat het bij hem in de brievenbus gestopt kan worden.

Crouwel zegt in een reactie dat hij weet dat het ronselen van volmachten in strijd is met de wet, maar dat hij het doet om mensen te stimuleren om te gaan stemmen. Hij zegt ook dat er maximaal drie volmachten ingeleverd mogen worden, dus dat hij 'niets heeft aan honderd volmachten'. "Iedereen gaat de markt op om te folderen en te zeggen: kies op mij. Dat is eigenlijk hetzelfde", aldus Crouwel.

Luister hier naar de reactie van Frans Crouwel:

Kandidaat-Kamerlid 50PLUS ontkent ronselen stemmen

Frans Crouwel zegt te weten dat ronselen van volmachten verboden is (foto: Frans Crouwel)

De Kiesraad schrijft over volmachtstemmen: Onder ronselen van volmachten verstaat de Kieswet het stelselmatig aanspreken of anderszins persoonlijk benaderen van kiezers om hen een onderhandse volmacht af te laten geven. Dit is strafbaar. (...) Kiezers die aanleiding hebben om te denken dat er stemmen geronseld zijn, kunnen aangifte doen bij de politie. (bron: www.kiesraad.nl)

Crouwel heeft nu twee volmachten om in te leveren, vertelt hij. Die van zijn vrouw en een van een buurvrouw. Op de vraag of hij zich aan de regels houdt zegt hij: " Ik hou me altijd aan de regels. Zoveel mogelijk."