Kunstgrasveld komt als geroepen voor Luctor Heinkenszand

"Het is zeer noodzakelijk", vertelt voorzitter Marco Utermark. Luctor Heinkenszand groeit met zo'n 650 leden uit zijn jasje. De club is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen Luctor'88 en Heinkenszand.

"De velden worden zwaar belast. Er wordt iedere avond getraind. De vereniging is in de breedte ook gegroeid met Walking Football en een G-team. Een goede accommodatie en een lekker veld zijn dan belangrijk", aldus Utermark.

Vandaag kreeg het G-team van Luctor een cheque van 5.000 euro van Kiwanis Goes de Bevelanden. De serviceclub vindt het belangrijk dat er een team is voor spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en daarom is besloten dat team voor een periode van vier jaar financieel te ondersteunen.

Voordeel

Het kunstgrasveld vervangt een van de trainingsvelden bij de club. Daarmee krijgt Luctor Heinkenszand er ook een wedstrijdveld bij. "Een voordeel is ook dat het nieuwe veld het hele jaar te gebruiken is. We hopen in de zomer - als de coronamaatregelen versoepeld zijn - ook andere activiteiten te kunnen aanbieden. We kunnen hier bijvoorbeeld ook een schoolvoetbaltoernooi laten plaatsvinden", vertelt Utermark.

Over twee weken hoopt de club het nieuwe veld in gebruik te kunnen nemen met de eerste trainingen.

Marco Utermark, voorzitter van Luctor Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Beluister hieronder de radioreportage over de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld in Heinkenszand.

