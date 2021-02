Bekir Kolic schaaft zijn dromen bij

Hoe gaat het met je?

"Naar omstandigheden denk ik wel prima, in die zin dat we het te accepteren hebben, dat we hier niet de controle in kunnen hebben. Toevallig gaat Adem In, Adem uit daar ook over. Ik probeer het te accepteren en bezig te zijn met wat ik wél kan doen."

Maar Adem In, Adem Uit gaat toch niet over corona?

"Nee, het is zelfs ver vóór het bestaan van corona ontstaan. Met een jeugdvriend in Zeeland, Joris Joziasse, droomden we vijf jaar geleden over een grote muziekcarrière. Later beseften we dat de realiteit toch anders is. De grote dromen van toen zijn toch wat bijgeschaafd."

Bekir Kolic was te gast in De Zeeuwse Top 40. Hij vertelde over zijn nieuwe single 'Adem In, Adem Uit'.