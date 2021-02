We blijven extra klussen en tuinieren: opnieuw drukte bij de milieustraten

Door het mooie weer zijn mensen al vroeg met de voorjaarsschoonmaak begonnen en dat is te merken bij de Zeeuwse milieustraten. "Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, vrezen we dat er wachtrijen blijven. Mensen kunnen niet op vakantie, zijn veel thuis en gaan dus in en om het huis aan de slag."

Afgelopen winter konden de medewerkers even op adem komen. Paul Marinissen: "In januari was het echt rustig, dat was prettig, zo kon de druk er even af. Maar nu is de drukte alweer vroeg begonnen."

Extra mensen in dienst

Door de grote toestroom van afval en de coronamaatregelen heeft de Zeeuwse Reinigingsdienst het afgelopen jaar extra mensen aangenomen. "We hebben ons personeelsbestand uitgebreid. Bij elke milieustraat staat een verkeersregelaar om het verkeer en de mensen te doseren."

Het begint weer druk te worden bij de Zeeuwse milieustraten (foto: Omroep Zeeland)

Ook na de coronacrisis zal het niet meer zo zijn dat je gewoon de milieustraat op kan rijden. Mogelijk wordt er een pasjessysteem ingesteld of een slagboom geplaatst.

Twee keer zo veel afval

Per inwoner brengen we in Zeeland namelijk twee keer zo veel afval naar de milieustraat als in de rest van Nederland. En dat komt niet omdat de Zeeuwen meer afval hebben of weggooien, zegt Paul Marinissen. "We hebben het vermoeden dat er een stroom bedrijfsafval tussen zit die hier eigenlijk niet thuishoort."

Hetzelfde geldt voor het afval van toeristen en buitenlanders. "We zitten hier natuurlijk tegen de Belgische grens aan, maar ook tegen Brabant en Zuid-Holland. Als je daar overal moet afrekenen en het is hier gratis, dan trekt dat mensen aan. Daar willen we paal en perk aan stellen."

