Waarom corona een voordeel is voor de voetbalclub van Nieuwerkerk

In 2017 was de eerste vergadering over de renovatie van de kantine van de zaterdag vierdeklasser. Nu, bijna vier jaar later, hoopt de club deze zomer klaar te zijn met de opknapbeurt. "Voor de verbouwing komt de pandemie best goed uit", zegt voorzitter Robbert van de Zande. "We wilden in juni pas beginnen aan de binnenkant van de kantine, maar omdat het er al lange tijd op leek dat we niet meer gingen voetballen, hebben we het toch naar voren getrokken."

Veel vrijwilligers van de club zijn bereid om te helpen. "Als er in onze verbouwings-appgroep een oproep komt, dan reageren er altijd vijf of zes mensen", zegt Steven Neele, één van de coördinatoren van de verbouwing. "Dan zie je dat er bij meerdere mensen toch wel de nood is om wat te doen op zaterdagochtend."

Een deel van de klusclub van SKNWK aan het werk in de kantine (foto: Omroep Zeeland)

"Je merkt toch wel dat mensen het thuis zitten erg beu zijn", gaat Van de Zande verder. "In de eerste coronagolf vond iedereen het nog wel lekker om even niet de verplichting te hebben van de voetbal. Maar nu merk je dat het sociale gebeuren erg gemist wordt."

Dat geldt ook voor de voorzitter zelf. Want wat mist hij het meest? "Toch wel het biertje in de kantine eigenlijk, even een praatje maken langs de lijn. Ik werk veel alleen en dan mis je echt wel het sociale."

