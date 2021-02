Laatste delen lichaam Ichelle gevonden

Bloemen voor de winkel van Ichelle in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

De vondst is gedaan door Signi signaalhonden, een vrijwilligersorganisatie die met speurhonden zoekt naar vermisten. Op verzoek van de familie hebben zij al eerder gezocht naar de toen nog vermiste Ichelle.

De politie heeft afgelopen week zelf ook gezocht in het water, maar vond toen niks. De zoekactie van Signi is vooraf afgestemd met de politie. De delen die vandaag zijn gevonden, zijn overgedragen aan de familie. Het lichaam van Ichelle wordt nog niet vrijgegeven omdat de komende tijd nog sectie wordt verricht op het lichaam. Wanneer Ichelle aan de familie wordt overgedragen en kan worden begraven, is nog niet bekend.

Zoekactie

Een kleine twee weken geleden zocht de politie voor het eerst in het kanaal tussen Sluis en Retranchement. Technische informatie uit de auto van de verdachte vrouw leidde naar de zoekplaats. Bij de eerste zoekactie werden stoffelijke resten gevonden, later die week werden meer resten gevonden, maar was het lichaam van Ichelle nog niet compleet.

Verdachte

Voor de verdwijning en moord op Ichelle zit een 44-jarige vrouw uit Aardenburg vast. De verdachte en Ichelle zijn bekenden van elkaar en hadden in dezelfde straat in Oostburg een winkel. Begin februari is de vrouw opgepakt. Tijdens een doorzoeking van haar winkel zijn sporen gevonden die duiden op een misdrijf.

De verdachte heeft een ontkennende verklaring afgelegd, heeft haar advocaat eerder laten weten. Maar of dat betekent dat ze actief ontkent of zich beroept op haar zwijgrecht is niet bekend. Afgelopen week werd het voorarrest van de vrouw verlengd met 90 dagen.