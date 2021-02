Sportscholen in actie: 'We kunnen morgen veilig weer open'

Sportcentrum Delta uit Terneuzen is een van de sportscholen die meedoet aan de actie. Daarom werd er vandaag op de parkeerplaats volop 'coronaproof' getraind met als doel de noodzaak van de heropening van de sportscholen onder de aandacht te brengen.

Enorm gemist

Met name senioren en mensen met een zwakke gezondheid zijn vaak afhankelijk van de apparatuur in een sportschool. Op die manier kunnen ze, met goede begeleiding, hun lichaam mentaal en fysiek in conditie houden.

Leden van de sportschool geven gretig gehoor aan de oproep om deel te nemen aan de actie. Op een vooraf gereserveerde tijd komen zij een stuk roeien, fietsen of lopen. Zo ook Jan den Hamer. De 57-jarige Terneuzenaar is maar wat blij dat hij vandaag weer even kon sporten. Ook al was het in een tent waar het maar vier graden was. "Normaal gesproken, als de sportschool open is, doe ik gemiddeld drie keer per week aan spinning. Ik heb het enorm gemist."

Jan den Hamer is blij dat hij weer even kan sporten. (foto: Omroep Zeeland)

Jan den Hamer mist niet alleen het sporten. "Bewegen is belangrijk. Maar ook het contact met mensen heb ik gemist. Natuurlijk kan ik in mijn eentje een stukje fietsen. Maar op de sportschool met andere mensen is het toch fijner." De sportliefhebber kan dan ook niet wachten tot de deuren van de sportschool weer open gaan.

De kwetsbaren hebben juist hulp nodig" Robbert de Moor, sportschoolhouder

Ook de eigenaar van de sportschool in Terneuzen Robbert de Moor kan niet wachten. "Met strikte regels sporten we buiten, maar we willen dat ook binnen doen. Daar staan geavanceerde apparaten, die met name belangrijk zijn voor senioren. En de coaching is ook heel belangrijk, bijvoorbeeld voor mensen met overgewicht. De kwetsbaren hebben juist hulp nodig."

Dat de fitnessbranche volledig coronaproof kan werken heeft de sector in de zomer van 2020 al bewezen volgens hem. "Een sportschool weet precies hoeveel leden er trainen en wie dat zijn. We zijn er klaar voor." Als het moet, kan de sportschool uit Terneuzen zondag open.