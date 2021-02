200 mensen lopen mee in lichttocht om indirecte slachtoffers corona te steunen

Zo'n 200 mensen liepen mee met de tocht door Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Rond 18.00 staat er een klein plukje mensen op het Stadhuisplein in Vlissingen. Sommigen wat aarzelend met een fakkel in de hand, anderen met een lichtsnoer om hun hals. Een kwartier later is dat plukje mensen al verdubbeld en tegen half zeven is de helft van het plein gevuld met mensen die 'uit betrokkenheid' mee willen lopen.

Boe-geroep

Vlak voor de tocht begint, wordt er opgeroepen anderhalve meter afstand aan te houden, geen lawaai te maken en een mondkapje te dragen. Dit laatste wordt beantwoord met gemor en hier en daar een afkeurende roep.

Hoewel het gros van de mensen meeloopt om ouderen, jongeren en ondernemers een hart onder de riem te steken, zijn er ook een aantal leden van Zeeland in opstand komen opdagen. Leden van deze groep hebben al meerdere coronademonstraties gehouden en vinden dat het coronavirus wordt overdreven door politiek en media.

Buitenproportioneel

Sylvia Riemeijer en Mirjam de Hond, initiatiefnemers van deze lichttocht, behoren niet tot die groep. In hun omgeving kennen ze meerdere mensen die corona hebben gehad. Het enige wat ze met deze tocht willen aangeven is dat ze de maatregelen van nu 'buitenproportioneel' vinden, en dat de maatregelen 'scheef' zijn. "Waarom mag een supermarkt wel onbeperkt klanten ontvangen en een kledingwinkel niet?"

Sylvia is daarnaast ook flink geraakt door de maatregelen. Ze is ambulant kapper en laat zich als zzp-er inhuren. Maar omdat haar partner een baan heeft, kan zij geen aanspraak maken op de steunmaatregelen van de overheid. Om de eindjes toch aan elkaar te kunnen knopen heeft ze een extra lening afgesloten. Ze is blij dat ze vanaf woensdag weer aan de slag kan, maar denkt nu vooral aan de andere ondernemers die dat niet kunnen en op omvallen staan.

Toeteren en handkusjes

Wanneer de tocht iets na half zeven begint, wordt de deelnemers nogmaals op het hart gedrukt afstand te houden en het rustig te houden. Dat lukt niet helemaal wanneer auto's luidtoeterend voorbij rijden. Het claxongeluid wordt opgevat als steunbetuiging en met luid gejoel ontvangen.

Op de boulevard veel nieuwsgierige blikken van omstanders en bewoners. Vanuit een aantal appartementen worden de deelnemers met twee armen toegezwaaid en worden er handkussen uitgedeeld. Via het standbeeld van Michiel de Ruyter gaat de route dan verder naar het Bellamypark.

Hier enige teleurstelling onder de begeleiders van de tocht. "Het was fijn geweest als een paar horeca-ondernemers nu voor ons buiten stond en had geklapt." Ondanks de stilte vanaf de zijkant doet het niks af aan de bedoeling van de tocht. Een langgerekte stoet van fakkels, lampions en lichtslingers verlicht het donkere park.

Mooi en gezellig

Wanneer de tocht na een uurtje wandelen weer terug is op het Stadhuisplein, worden er nog een aantal toespraken gehouden. Na afloop blikt Sylvia terug op een 'bijzondere, mooie en gezellige avond'. En heeft ze al van meerdere mensen voorzichtig de vraag gekregen wanneer de volgende lichttocht is. "Maar dat weet ik nog niet hoor. De komende twee weken ben ik te druk met knippen, dus misschien daarna."