De voorjaarscollectie laten zien in de etalage of online is belangrijker dan ooit

"De etalage is een belangrijke rol gaan spelen", zegt Rianne Schout, eigenaresse van The B Boutique in Goes. "Iedere week wordt de kleding op de poppen verwisseld."

Eigen fotoshoots

Maar de kleding online etaleren is ook belangrijk "We zijn een website begonnen en maken zelf foto's van de kleding voor de site en Instagram." Rianne Schout is er veel tijd aan kwijt. "We hebben vaste klanten gevraagd om de nieuwe collectie te showen in een fotoshoot en ze waren meteen enthousiast. Dat kost toch meer tijd dan ik dacht want ik ben er dagelijks uren mee bezig om social media up-to-date te houden. We doen er alles aan om nog wat te verkopen want de volle kledingrekken moeten toch een keer leeg."

Rianne Schout aan het werk in de etalage (foto: Omroep Zeeland)

Rianne Schout is niet de enige ondernemer in de binnenstad van Goes die zo veel tijd stopt in het showen van de collectie. Bij Bevahuis in Goes zijn ze ook continu bezig met het aanpassen van de etalages. "We willen op die manier in beeld blijven bij de klanten", vertelt een van de medewerkers van de kledingzaak. In de etalages hangen posters met een WhatsAppnummer en een verwijzing naar de social media kanalen van de winkel. "Zodat ook iedereen online door kan shoppen. We zijn elke dag aanwezig omdat de online bestellingen en de nieuwe collecties blijven binnenkomen."

Druppel op een gloeiende plaat

Bij Bijvon Mode in Goes is niet de fysieke etalage, maar de online etalage juist een grotere rol gaan spelen. "In de etalage hangt de nieuwste collectie, maar de wintercollectie brengen we onder de aandacht via onze website en social media", vertelt een medewerkster. "Voor ons is het een druppel op een gloeiende plaat. We moeten het echt hebben van het ouderwetse winkelen."

Face2 Damesmode maakt ook filmpjes voor social media om de nieuwe collectie te laten zien

"We laten zo veel mogelijk zien in de etalages, voor de mensen die een rondje door de stad lopen", laat Corine Waterman van Face-2 Damesmode weten. "Maar we zijn ook veel bezig met het maken van filmpjes en foto's die we posten op social media. Daar komen veel leuke en positieve reacties op."

Klanten blijven prikkelen

"We proberen de klanten te blijven prikkelen, maar dat valt niet mee", zegt Waterman. "Onze doelgroep wil naar de winkel komen om de kleding te passen en de stoffen te voelen. De mening van de verkoopster is daarbij ook heel belangrijk. Dat kun je niet bieden als je een pakketje afgeeft."