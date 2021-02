Golfsport viert hoogtijdagen in coronatijd, maar toch gaat de vlag niet uit

Zij zien een toeloop van mensen die lid worden. Golf mag 'gewoon' gespeeld worden en is daarom aantrekkelijk voor mensen die nu willen sporten.

Vlag gaat niet uit

Toch gaat de vlag niet echt uit bij de golfclubs. Want golfen bestaat uit meer dan alleen een balletje slaan: ''We missen een groot deel van de gezelligheid'', zegt Ton van Oostrom, directeur van Golfcentrum Reymerswael in Rilland, die het liever anders had gezien.

Door de nieuwe 'corona-aanwas' lijkt het voor de golfclubs ook goed te zitten voor de toekomst. De nieuwe leden zijn oudere mensen maar ook twintigers en dertigers die de sport hebben ontdekt. Bijvoorbeeld bij de golfclub Molenberg in Burgh-Haamstede waar een groep jonge voetballers uit Nieuwerkerk een jaar lid is geworden.

Bijna alle golfclubs die Omroep Zeeland sprak, zien dat het de afgelopen maanden drukker is geworden. Dat ziet ook manager Ine van 't Westende van Golfbaan De Zeeuwsche Middelburg. ''Wij merken zeker dat het drukker is sinds de tweede lockdown. Veel jongere mensen die komen lessen, meer greenfee- spelers (niet-leden die betalen per keer dat ze spelen, red.) en meer leden die komen.''

En dan is er voor de Zeeuwse clubs nog een voordeeltje ten opzichte van banen die noordelijker liggen: de meeste Belgische clubs zijn alleen open voor leden. Dus zuiderburen die niet lid zijn van een club komen naar onze provincie toe. Zeker de clubs dicht tegen de grens profiteren hiervan.

Er wordt volop gegolfd in Rilland (foto: Omroep Zeeland)

De meeste Zeeuwse golfclubs komen met mooie ledenaantallen maar allemaal zeggen ze dat ze liever leden hadden ingeruild voor meer gezelligheid en een open horeca. Dat is toch de manier om de nieuwe leden vast te houden.

Directrice Jannemieke de Visser van De Goese Golf. "We proberen er alles aan te doen. Als we de nieuwe mensen vast kunnen houden, op lange termijn, kan deze periode een positief iets voor de club opleveren. Maar op korte termijn mis je horeca-inkomsten, dat haal je niet zomaar in.''

De Goese Maan is een van de weinige Zeeuwse club die het in 2020 goed deed. (foto: Omroep Zeeland)

Met de golfclubs gaat het dus naar omstandigheden goed. Meer leden en er worden plannen gesmeed die leden ook binnen te houden. Hét voordeel van 'gewoon' door mogen gaan. Maar hoe zit het met een andere sport die nu nog beoefend mag worden? Leven de tennisverenigingen in onze provincie ook op nu ze geen concurrentie van voetbal, korfbal of andere sporten hebben?

Het korte antwoord: nee. Wat langer: we zien dat er vorig jaar over heel Zeeland gezien minder mensen lid van een vereniging waren dan in 2019. Als we op clubniveau kijken, zien we wel wat positieve uitschieters: zo doen TV Kapelle en LTC de Schenge in Arnemuiden het goed, en hebben ook MLTC in Middelburg en de Goese Maan veel nieuwe leden. Maar verder geldt voor het Zeeuwse tennis: er gaan meer leden weg dan erbij komen.

Balans

Als we de balans opmaken: zijn er dan sporten in Zeeland die echt baat hebben gehad bij de coronamaatregelen? Nee, zeggen ook de golfclubs. Natuurlijk heeft het ze wat extra leden opgeleverd maar die geven niets uit in de horeca van de club (want gesloten) en het is nog maar de vraag of ze volgend jaar nog lid blijven. Dus op de lange termijn zijn alle clubs verliezers van deze coronatijd.